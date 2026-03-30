Nicușor Dan nu vede posibil un Guvern fără PSD. "Nu e potrivit". Consultarea anti-Bolojan din PSD, "un gest democratic"

Preşedintele României, Nicuşor Dan. Foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a afirmat, luni seară, că "partidele se atacă public de multă vreme" şi că "nu cred ca e potrivit un guvern minoritar", în contextul în care PSD a demarat o consultare internă privind viitorul patidului în coaliţia de guvernare, având pe masă trei scenarii.

"O consultare a PSD este un gest democratic. Pentru moment, avem un guvern. Continuăm în formula asta. Partidele se atacă public de multă vreme, ne-am obișnuit cu chestiunea asta. Nu cred ca e potrivit un guvern minoritar", a declarat Nicuşor Dan, care a observat şi o parte pozitivă a colaborării dintre partidele aflate la guvernare:

"Pe de altă parte, în chestiunea cu acciza la combustibil, vedem că ele cooperează. E combinație de administrativ cu joc politic, pe partea de administrativ funcționează. Nu cred că e o soluție fericită pentru momentele pe care le trăim.

Faptul că fiecare dintre partidele care formează azi coaliția spun că vor să guverneze și fiecare are niște condiții ne duce către ideea că ele vor ajunge să se înțeleagă într-o formă sau alta.

Trebuie să împărțim atribuțiile constituționale. Președintele numește, Parlamentul susține pe toate durata desfășurării exercițiului. Am vorbit cu fiecare dintre liderii coaliției în ultimele zile așa cum o fac frecvent", a mai spus preşedintele României.

Nicuşor Dan a punctat: "Îmi doresc un Guvern cu cele patru partide şi minorităţile naţionale. Fără PSD, nu poate fi decât un Guvern minoritar, e dificil".