Nicuşor Dan: "Pare absurd ca între un medic care a făcut şase ani de facultate şi o reclamă pe internet să alegi reclama"

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis joi un mesaj românilor care nu au încredere în medici și în sistemul medical. Prezent la Gala Colegiului Medicilor din România, Nicușor Dan a spus că ”pare absurd” ca între un medic care a făcut şase ani de facultate şi o reclamă pe internet, o persoană să aleagă reclama de pe internet.

”Pentru că nu e posibil sau pare absurd ca între un medic care a făcut şase ani de facultate, a făcut trei, patru sau cinci ani de rezidenţiat şi care spune ceva şi o reclamă pe internet care spune altceva, tu să alegi reclama de pe internet. Cum am ajuns aici? Cum am ajuns ca oamenii să nu mai vrea să-şi vaccineze copiii? Câţi oameni au murit în România pentru că au ignorat ştiinţa? Deci astea sunt nişte lucruri extrem de importante”, a declarat preşedintele Dan.

El a precizat că sistemul medical din România este mai bun decât cel din regiune și că “trebuie să ne asumăm lucrurile așa cum sunt”:

”Sfatul meu şi nu numai pentru zona medicală, să ne învăţăm să nu mai trăim de la o extremă la alta. Azi spunem că totul e un dezastru, nimic nu funcţionează, e o nenorocire, sistemul medical e o nenorocire, mâine venim şi spunem că dimpotrivă, am construit, am dezvoltat, totul e minunat, deci trebuie să ne asumăm lucrurile aşa cum sunt. Evident că distribuţia banilor pe care românii îi plătesc pentru sistemul de sănătate nu este optimă, pe de o parte, pe de altă parte suntem mult mai bine decât eram acum 20 de ani. Suntem mult mai bine decât multe din ţările care sunt în jurul nostru şi care au avut la un moment dat aceleaşi perspective de dezvoltare pe care le avem noi. Deci sfatul meu este să reuşim să ne uităm cu onestitate şi cu echilibru la ce suntem noi, inclusiv în ceea ce priveşte sistemul medical”, a transmis Nicuşor Dan.



Președintele a transmis că românii sunt afectați de un “război informaţional”, care răspândește neîncredere în sistemul medical românesc:

"Ştim de unde vin. Suntem supuşi, noi, ca toată Europa, suntem supuşi unui război informaţional. Ştim şi cine-l face, Rusia. Ştim şi de ce. Pentru a scădea încrederea în democraţie însăşi, adică în posibilitatea oamenilor ca prin discuţii între ei să-şi decidă singuri viitorul. Şi bineînţeles că asta a afectat şi zona de medicină pentru că e o zonă sensibilă pentru oameni. Şi acum ce este de făcut? Din păcate, nu mai ajunge ca fiecare dintre noi să-şi facă meseria aşa cum a învăţat să o facă. Nu e suficient. Pentru că semenii noştri, societatea din care facem parte, sunt supuşi unui tir informaţional care spune altceva decât ceea ce ne închipuim fiecare dintre noi că e direcţia potrivită în care societatea asta să meargă”, a subliniat Nicuşor Dan.