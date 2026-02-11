Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii marilor companii americane: "Își doresc să investească în continuare în România"

Companiile americane au transmis că își doresc în continuare să investească în România. FOTO: Nicușor Dan/Facebook

Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat că a avut o întâlnire la Cotroceni cu liderii marilor companii americane, reunite sub umbrela Camerei de Comerţ Americane în România (AmCham).

Reprezentanții companiilor americane au transmis că își doresc în continuare să investească în România, potrivit unui mesaj postat de Nicușor Dan pe Facebook.

“Mesajul companiilor americane este că își doresc să investească în continuare în țara noastră și că există premise puternice ca relația economică bilaterală să se întărească în anii următori”.

Nicușor Dan a precizat că au fost abordate teme esenţiale precum asigurarea predictibilităţii şi stabilităţii cadrului economic, cooperarea în domeniul energiei, al materiilor prime critice şi al sănătăţii.

“Am abordat teme esențiale precum asigurarea predictibilității și stabilității cadrului economic, cooperarea în domeniul energiei, al materiilor prime critice și al sănătății. Am vorbit și despre transformările prin care trece industria IT din România și am punctat modalitățile prin care țara noastră își poate consolida relevanța prin atragerea de investiții americane”, a mai transmis șeful statului.

El a subliniat faptul că România este la intersecția unor importante rute energetice și comerciale globale:

“Le-am transmis companiilor americane că există toată deschiderea din partea noastră pentru a valorifica orice oportunități de afaceri având în vedere că România este la intersecția unor importante rute energetice și comerciale globale”.