Nicușor Dan: „Securitatea României depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare”

1 minut de citit Publicat la 19:55 21 Noi 2025 Modificat la 19:58 21 Noi 2025

Șeful statului a subliniat că trăim un moment istoric important care cere „maturitate, viziune și curaj. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj, vineri, în contextul discuțiilor despre un potențial acord de pace între Ucraina și Rusia, propus de Statele Unite ale Americii. Șeful statului a salutat „eforturile reînnoite” depuse de Donald Trump în obținerea unei păci durabile în Ucraina. Totodată, Nicușor Dan a atras atenția că securitatea României depinde de „condițiile viitoarei păci” în Ucraina.

Președintele României a scris, pe rețeaua socială X, un mesaj în limba engleză privind ultimele evoluții din conflictul Rusia-Ucraina.

„Monitorizez cu mare atenție cele mai recente evoluții privind războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei. Salut în primul rând eforturile reînnoite ale președintelui Donald Trump de a avansa către un armistițiu durabil și spre o formulă de pace negociată și durabilă.

De asemenea, este un bun prilej de a reafirma că securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci din Ucraina și de aranjamentele ulterioare. Mă alătur mesajului altor lideri europeni care au asigurat astăzi Ucraina de sprijinul lor continuu. Susținerea suveranității Ucrainei, alături de SUA, mi se pare la fel de importantă”, a scris Nicușor Dan.

De asemenea, șeful statului a subliniat că trăim un moment istoric important care cere „maturitate, viziune și curaj.

„Circumstanțele demonstrează mai mult ca niciodată importanța unui dialog transatlantic intens și onest, în spiritul solidarității între aliați și al complementarității intereselor dintre UE și NATO.

Nu în ultimul rând, este important pentru mine să reafirm că evaluăm dinamica actuală și din perspectiva intereselor de securitate, stabilitate și prosperitate ale Republicii Moldova, care sunt de o importanță capitală pentru România”, a conchis președintele.

I am monitoring with the greatest attention the most recent developments concerning the Russian Federation's war against Ukraine. I welcome first and foremost President Donald J. Trump's renewed efforts to advance toward a sustainable ceasefire and toward the formula of a… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 21, 2025

Donald Trump vrea să impună Ucrainei o capitulare forțată prin planul său în 28 de puncte, pe care l-a discutat în secret cu rușii și despre care nici ucrainenii, nici europenii nu au fost informați. Președintele american a confirmat că a dat un ultimatum Ucrainei: trebuie să accepte planul de pace până pe 27 noiembrie. Într-o adresare în fața națiunii, Volodimir Zelenski spune că Ucraina are de ales între demnitate și un partener-cheie.