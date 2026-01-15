Nicușor Dan spune că măsurile de austeritate au avut succes: „Au fost dureroase, dar au dat rezultatele așteptate”

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acredați în România, că măsurile fiscal-bugetare adoptate de Guvernul Bolojan în 2025 au avut succes. Șeful statului a apreciat că deși au fost „dureroase”, au dat rezultatele așteptate, iar țara noastră a reușit să se încadreze în ținta de deficit negociată cu Comisia Europeană și să înregistreze o ușoară creștere economică.

„Imperativele anului 2025, în special după ultimul rând de alegeri, au fost asigurarea unei stabilități politice și guvernamentale și nevoia urgentă de redresare financiară. Au fost niște măsuri dureroase, care a fost obligatoriu a fi luate într-un termen extrem de scurt, iar aceste măsuri la nivel macroeconomic au dat rezultatele așteptate. România a reușit să încheie anul 2025 cu o reducere consistentă a deficitului și cu o ușoară creștere economică”, a spus Nicușor Dan.

Președintele României a subliniat că perioada reformelor dificile nu a trecut.

„Reformele administrative și fiscale demarate anul trecut vor consolida statul și acest efort conjugat - cetățeni, sector privat, instituții publice - trebuie valorificat prin politici publice care să facă posibilă relansarea economică, deci acesta este unul din obiectivele pentru 2026 și 2027”, a mai declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat principalele direcții de politică externă ale României în anul 2026, dar nu înainte de a face un scurt bilanț al anului care tocmai s-a încheiat.

„Anul 2025 e anul în care țara noastră a încheiat, așa cum s-a menționat, un ciclu electoral prelungit, care n-a fost lipsit de dificultăți, în care am avut de înfruntat un război hibrid. Totuși, democrația românească a reușit să facă față acestui test de maturitate, aplicând legea și asigurând funcționarea instituțiilor democratice. Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere națională în cadrul societății și de reconsolidare a echilibrului dintre puterile statului”, a spus Nicușor Dan.

Președintele României a atras atenția că întărirea statului de drept și lupta anticorupție sunt prioritățile mandatului său la Palatul Cotroceni.

„Doar un sistem judiciar independent și eficient, și împreună cu o administrație onestă și profesionistă vor putea să îmbunătățească funcționarea instituțiilor statului și, mai ales, să ducă la recăpătarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului. Iar un mediu politic mai bun va oferi predictibilitate inclusiv partenerilor noștri externi, stimulând cooperarea politică, comerțul internațional și investițiile”, a conchis președintele.







