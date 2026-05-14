Noi reguli pentru acordarea sporurilor legate de proiecte cu fonduri europene. Bolojan: Nu le mai putem da doar pe baza calificativelor

Premierul României, Ilie Bolojan, a anunţat, joi, care sunt noile reguli pentru acordarea sporurilor în cazul angajaţilor de la stat care ocupă de proiecte cu fonduri europene. Se pregăteşte o Hotărâre de Guvern care prevede că sporul de până la 40% din salariu se va acorda doar în urma unor verificări lunare. "Nu le mai putem acorda doar pe baza calificativelor de anul trecut - foarte bine - cele mai multe. Ci trebuie să le acordăm în funcţie de livrabile, adică cereri procesate, timp respectat, fonduri transferate către beneficiari", a afirmat Bolojan.

Guvernul propune ca evaluările pe baza cărora se acordă sporul de 40% să fie făcute lunar.

"Vom asigura transparenţa totală a modului în care se fac tragerile şi se fac plăţile şi, în acest sens, în fiecare săptămână, se vor face publice gradul de absorţie şi plăţile care au fost făcute în fiecare săptămână de fiecare minister, în aşa fel încât să fie o presiune publică şi să ştie fiecare că nu mai e de glumit. De asemenea, să existe un monitor a modului în care se lucrează în fiecare minister.

Săptămâna acesta, s-a discutat, în primă lectură, Hotărârea de Guvern privind legarea sporurilor de fonduri europene de performanţă. Nu le mai putem acorda doar pe baza calificativelor de anul trecut - foarte bine - cele mai multe. Ci trebuie să le acordăm de livrabile, adică cereri procesate, timp respectat, fonduri transferate către beneficiari... în aşa fel încât să fim angrenaţi cu toţii, de la colegul de la verificare până la cel care semnează plăţile şi până la ministru, în această operaţiune de transfer de fonduri, pentru a asigura fluxurile financiare, ca oamenii să poată lucra.

Absorţia fondurilor din PNRR este unul dintre cele mai importante proiecte ale României din acest an", a declarat Bolojan.