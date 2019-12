Nume-surpriză în conducerea PSD

"Este posibil, este posibil să se regăsească în conducerea partidului", a afirmat Marcel Ciolacu, luni, la finalul conferinţei extraordinare de alegere a preşedintelui PSD Bucureşti, întrebat dacă sociologul Vasile Dâncu se va regăsi "într-o formă sau alta" în conducerea PSD după congresul partidului din 29 februarie.



Preşedintele social-democraţilor nu a putut preciza dacă în prezent Dâncu are carnet de membru al PSD.



"Nu ştiu, nu am intrat în detalii cu dânsul, dar mie mi-ar plăcea foarte mult ca un intelectual de stânga cum este domnul Vasile Dâncu să vină alături de noi în partid. Nu am purtat această discuţie, nu încercaţi să mă întrebaţi mai multe", a mai declarat Ciolacu.



În context, preşedintele PSD Bucureşti, Gabriela Firea, a afirmat că "jurnalistul, realizatorul tv" Cozmin Guşă a fost membru şi "a revenit" în organizaţia PSD Sector 1.



"Aşa mi-a spus preşedintele PSD Sector 1: nu doreşte funcţii, nu doreşte să candideze pentru nicio poziţie, vrea doar să participe la campania pentru alegerile locale. Nu candidează pentru nicio poziţie nici la nivel de sector, nici la nivel de municipiu, nici la nivel de ţară", a completat Firea.