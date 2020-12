Numele vehiculate pentru ministere. PNL va conduce Secretariatul General al Guvernului - surse

PNL va conduce Secretariatul General al Guvernului, UDMR va avea secretarul general adjunct, iar USR - PLUS șeful Cancelariei, afirmă surse din interiorul partidelor de centru-dreapta, citate de Mediafax.

Numele vehiculate în USR PLUS:

Vicepremier – Dan Barna (USR)

Ministerul Transporturilor – Cătălin Drulă (USR)

Ministerul Fondurilor Europene – Cristian Ghinea (USR)

Ministerul Sănătății – Vlad Voiculescu – (PLUS)

Ministerul Economiei – Claudiu Năsui – (USR)

Ministerul Justiției – Stelian Ion (USR) / Dragoș Tudorache (PLUS)

Ministerul Comunicațiilor și Cercetării – Ciprian Teleman (PLUS)

Președintele Senatului – Anca Dragu (PLUS)

Numele vehiculate în PNL:

Premier – Florin Cîțu

Ministerul Apărării: Nicolae Ciucă

Ministerul de Externe: Bogdan Aurescu

Ministerul de Interne: Rareș Bogdan / Laurențiu Leoreanu

Ministerul de Finanțe: Sebastian Burduja / Ionel Dancă

Ministerul Educației: Raluca Turcan (pierde funcția de vicepremier) / Sorin Câmpeanu

Ministerul Energiei: Virgil Popescu

Ministerul Muncii: Violeta Alexandru

Ministerul Culturii: se va schimba actualul ministru, se caută o variantă

Ministerul Agriculturii: Adrian Pintea / Emil Dumitru

Președintele Camerei Deputaților: Ludovic Orban

Numele vehiculate în UDMR:

Kelemen Hunor - vicepremier

Ministerul Dezvoltării: Cseke Attila

Ministerul Mediului: Tanczos Barna / Korodi Attila

Ministerul Tineretului și Sport: se caută un nume