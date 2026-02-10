Oana Ţoiu, după întâlnirea cu ministra britanică de Externe: Parteneriatul economic e robust, cu o balanță pozitivă pentru România

Publicat la 09:28 10 Feb 2026

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit, luni, la Londra, cu ministra britanică pentru Afaceri Externe, Yvette Cooper, pentru a discuta despre lansarea Grupului de lucru comun România-UK pentru comerț și investiții și despre parcursul ţării noastre pentru aderarea la OCDE în 2026. ​"Am discutat, de asemenea, despre comunitățile noastre și despre siguranța acestora", a adăugat Ţoiu.

"Înțelegem nevoia unei Europe mai competitive, iar pentru noi, acest obiectiv înseamnă și un parteneriat mai puternic cu Marea Britanie. Parteneriatul nostru economic este unul robust, cu schimburi comerciale de peste 10 miliarde de euro și o balanță pozitivă pentru România. În același timp, colaborarea noastră în calitate de aliați ne menține cerul și mările mai sigure.

​Am discutat astăzi despre lansarea Grupului de lucru comun România-UK pentru comerț și investiții și despre parcursul României pentru aderarea la OCDE în 2026", a postat Ţoiu pe Facebook.

Două vești excelente confirmă pașii concreți pe care îi facem pentru reforme prietenoase cu mediul de afaceri:

Am publicat astăzi în Monitorul Oficial comunicarea pentru evitarea dublei impuneri între companiile din România și UK — ordin de ministru al MAE, un pas birocratic final dupa decizia clară luată deja de anul trecut.

Tot astăzi, am obținut aprobarea jalonului de politică fiscală necesar pentru aderarea la OCDE, felicitări Ministerului de Finanțe și întregii echipe interinstituționale pentru acest dosar difcil.

​Am discutat, de asemenea, despre comunitățile noastre și despre siguranța acestora. Agenda noastră a cuprins și teme culturale și educaționale: cursurile de limba engleză în România, Lectoratul de limba română de la Oxford și extinderea accesului la cursuri de limbă română în școlile britanice.

​Suntem recunoscători pentru rolul Regatului Unit în „Coalition of the Willing” și în comunitatea euroatlantică și vom continua eforturile noastre comune pentru un viitor mai sigur".