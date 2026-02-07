Oana Țoiu, în SUA: România îşi asumă o responsabilitate strategică în domeniul gazelor naturale

Oana Țoiu a explicat cum succesul economic al României se suprapune acum pe nevoia de rezilienţă a întregului bloc transatlantic. Foto: Agerpres

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, aflată la un eveniment public găzduit de think-tank-ul american Hudson Institute, a declarat că România şi SUA au o relaţie de peste 120 de ani, „începută cu primii investitori americani în sectorul energetic românesc”, iar astăzi este pregătită să ducă acest parteneriat la „următorul nivel” colaborând în domenii „esenţiale” de înaltă tehnologie şi minerale critice. Potrivit ministrului, România îşi asumă „o responsabilitate strategică”, fiind cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, potrivit news.ro.

„Relaţia noastră cu Statele Unite are o istorie de peste 120 de ani, începută cu primii investitori americani în sectorul energetic românesc. Astăzi, suntem pregătiţi să ducem acest parteneriat la următorul nivel prin colaborarea în domenii de înaltă tehnologie şi minerale critice, esenţiale pentru viitorul ambelor naţiuni.

În calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, România îşi asumă o responsabilitate strategică.

Misiunea noastră este să ne creştem producţia în următorii ani pentru a scădea preţurile acasă şi a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării preţurilor la energie ca armă de şantaj politic şi pentru a asigura o alternativă viabilă şi sigură la resursele ruseşti”, a afirmat ministrul Oana Ţoiu în intervenţia sa la Hudson Institute, din Washington D.C.

Ministrul român al Afacerilor Externe a explicat cum succesul economic al României – a cărei economie a crescut de zece ori într-o singură generaţie – se suprapune acum pe nevoia de rezilienţă a întregului bloc transatlantic.

Declaraţiile ministrului român de Externe au fost făcute la evenimentul public „Davos to the Arctic: Forging Transatlantic Unity-A Romanian View”, găzduit de think-tank-ul american Hudson Institute şi transmis în direct, vineri, în SUA de reţeaua C-SPAN.

Potrivit MAE, este a doua prezenţă a ministrului Oana Ţoiu pe platforma Hudson Institute, după evenimentul din 9 octombrie 2025 („A View from Bucharest”), abordarea diplomatică a ministrului în parteneriatul transatlantic include perspectiva României parte a canalelor de dialog strategic cu instituţiile de analiză din Statele Unite ale Americii.

Hudson Institute este un think-tank care oferă analize şi soluţii care modelează politicile externe şi de securitate la Washington.



Discuţia de la Hudson Institute are loc în marja participării ministrului Oana Ţoiu la prima Ministerială privind Mineralele Critice, găzduită de secretarul de stat Marco Rubio şi de vicepreşedintele J.D. Vance.

„Prietenii noştri români ne reamintesc constant şi pe bună dreptate de importanţa regiunii Mării Negre. Lucrările continuă pentru transformarea bazei aeriene Mihail Kogălniceanu în cea mai mare astfel de instalaţie din NATO", a spus în deschiderea evenimentului Joel Scanlon, vicepreşedinte executiv al Hudson Institute.

Discuţia a fost moderată de Peter Rough, Senior Fellow şi director al Centrului pentru Europa şi Eurasia din cadrul Hudson Institute, un expert recunoscut la Washington pentru analizele sale privind securitatea transatlantică.