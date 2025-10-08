Oana Țoiu se întâlnește cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Ministra de Externe se află într-o vizită în SUA

<1 minut de citit Publicat la 09:32 08 Oct 2025 Modificat la 20:04 08 Oct 2025

Oana Țoiu a anunțat că va merge în SUA pentru a pregăti o întâlnire Nicușor Dan (în imagine dând mâna cu Marco Rubio) - Donald Trump (Foto: presidency.ro

Ministra afacerilor externe, Oana Țoiu, se va întâlni miercuri seara, în SUA, cu secretarul de stat american, Marco Rubio, informează MAE.

Întâlnirea Țoiu-Rubio a fost anunțată și pe site-ul Departamentului de Stat al SUA și este programată la ora locală 14:30 (ora 21:30, ora României).

Oana Țoiu se află în SUA într-o vizită de lucru.

Conform MAE, Țoiu va avea „consultări politico-diplomatice” cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

De asemenea, ministra de Externe, Oana Țoiu, se va întâlni în SUA și cu „reprezentanți ai companiilor membre ale American Romanian Business Council (AMRO), conform comunicatului MAE.

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a avut o discuție telefonică în luna august cu Marco Rubio. Cei doi oficiali au abordat cooperarea bilaterală dintre România și Statele Unite în domenii cheie precum apărarea, energia și combaterea migrației ilegale, dar și despre vize.

Anterior, Oana Țoiu a anunțat la Antena 3 CNN că a discutat în mai multe rânduri cu Marco Rubio și că va merge în SUA ca să pregătească întâlnirea dintre Nicuşor Dan şi Donald Trump. Președintele Nicușor Dan va merge în Statele Unite la începutul anului viitor, potrivit unui comunicat transmis de MAE.