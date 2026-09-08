Antena 3 CNN Politică Oana Țoiu va participa la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei

Oana Țoiu va participa la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei

R.M.
<1 minut de citit Publicat la 22:33 08 Sep 2026 Modificat la 22:33 08 Sep 2026
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ministrul roman al afacerilor externe la pupitru
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, se va afla miercuri la Oslo / Foto: Agerpres

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, va participa miercuri, la Oslo, la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei, care a murit la 28 august, la vârsta de 89 de ani, notează Agerpres.

Anunţul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe.

Funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei vor avea loc miercuri, la Catedrala din Oslo.

Ceremonia va fi oficiată de episcopul preşedinte al Bisericii Norvegiei, Olav Fykse Tveit, iar ulterior Harald al V-lea va fi înmormântat la Fortăreaţa Akershus.

Regele Harald al V-lea a murit pe 28 august la Spitalul Naţional din Oslo, unde fusese internat în 17 august. 

Harald V a condus Norvegia din 1991 și a devenit, în cei peste 35 de ani de domnie, una dintre cele mai stabile și respectate figuri ale vieții publice norvegiene.

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Etichete: oana toiu Ministrul Afacerilor Externe înmormântare norvegia Regele Harald

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