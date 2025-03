Ofițerul GRU pe care îl căuta la telefon omul lui Georgescu va fi expulzat din România

Foto: Colaj Getty Images/Profimedia Images

MAE a declarat, miercuri, drept persona non grata pe teritoriul României doi membri ai Amabasadei ruse la București. Este vorba despre atașatului militar, aero și naval, Victor Makovskiy și de adjunctul acestuia, Evgheni Ignatiev. Cel din urmă apare în dosarul lui Călin Georgescu. Apropiatul lui Georgescu, Marian Motocu suna la ambasada Rusiei și cerea să vorbească „domnul colonel Ignatiev Evenki (sic)”. Evgheni Ignatiev este ofițer GRU. Potrivit autorităților române, cei doi vor fi expulzați în 48 de ore.

„Ministerul Afacerilor Externe informează că autoritățile române au decis declararea persona non grata pe teritoriul României a atașatului militar, aero și naval al Federației Ruse la București, precum și a adjunctului acestuia, pentru desfășurarea de activități care contravin prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961. Aceste elemente au fost comunicate părții ruse astăzi, 5 martie 2025, cu prilejul convocării la sediul MAE, din dispoziția ministrului Emil Hurezeanu, a însărcinatului cu afaceri a.i. al Ambasadei Federației Ruse la București”, se arată în comunicatul de presă al MAE.

Măsurile anunțate miercuri de Ministerul Afacerilor Externe vin după ce marți Serviciul de Informații Externe rus a acuzat, fără dovezi, că dosarul în care este cercetat Călin Georgescu a fost comandat de Uniunea Europeană și că autoritățile de la București au fost presate sub amenințarea stopării fondurilor europene.

Cine este Marian Motocu, omul lui Georgescu care îl căuta pe colonelul Ignatiev de la GRU

Unul dintre asociații lui Călin Georgescu, un personaj pe nume Marian Motocu, face obiectul unei anchete largi pentru mesajele sale instigatoare la ură, antisemite și negaționiste ale Holocaustului. Același Motocu este auzit în interceptări în timp ce telefona ambasadei Rusiei și încerca să ia legătura cu un colonel rus. Într-un al doilea apel telefonic, Motocu discută cu Călin Georgescu, iar fostul candidat îi vorbește despre „planul” și „strategia” pe care le are și pe care le știe doar el.

Marian Motocu: Ziua bună! Menya zovut Motocu Marian. Atâta știu în rusește. Vreau să vorbesc și eu cu domnul colonel Ignatiev Evenki (sic!)

Interlocutor de la ambasada Rusiei: I don’t understand you. (Nu vă înțeleg)

Marian Motocu: I want to speak to Colonel Ignatiev Evengi... Evgeni... Evgeni (Evgheni).

Interlocutor de la ambasada Rusiei: Your number, telephone, you... (numărul tău de telefon)

Marian Motocu (vorbește în engleză): Numărul meu de telefon e (...) Nu pot să o spun în engleză...

Interlocutor de la ambasada Rusiei: Ok, cum vă numiți?

Marian Motocu: Motocu Marian. (repetă)

Interlocutor de la ambasada Rusiei: Ok, așteptați.

După această discuție, persoana de la ambasada Rusiei îl pune în așteptare pe Motocu, după care îi închid apelul. El încearcă să sune din nou la ambasadă, dar nu mai primește un răspuns. Persoana pe care Motocu o căuta la ambasada Rusiei este un ofițer GRU, adjunctul atașatului militar al ambasadei Rusiei la București. GRU este cunoscut pentru operațiunile de dezinformare și manipulare dar și de terorism și asasinare.