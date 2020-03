Guvernul atacă la CCR respingerea amânării privind dublarea alocațiilor pentru copii

Guvernul va ataca la Curtea Constitutionala respingerea Ordonantei de Urgenta privind amanarea pana la 1 august a majorarii acestora.

Ludovic Orban a declarat, joi seara, că nu există fondurile necesare pentru dublarea alocatiilor de stat pentru copii, în consecință se va adresa Curții Constituționale.

"În legea bugetului de stat, care a fost promulgata inainte de intrarea in vigoare a legii care a fost votata de Parlament privind alocatia de copii, nu au fost prinse sursele de bani.

Mai mult decat atat, Legea bugetului de stat se bazeaza, conform legii responsabilitatii fiscal bugetare, pe legea plafoanelor, care si legea plafoanelor fusese adoptata. Nu exista in Legea bugetului de stat banii pe capitole, pe subcapitole, este o aberatie, este neconstitutionala (...)

"Atacăm legea de respingere a ordonanţei la Curtea Constituţională pentru că este neconstituţională legea de respingere."

"Dacă va decide onorata Curte Constituţională că nu este neconstituţională legea de respingere a ordonanţei şi, practic, să ne permită să plătim, atunci o să plătim. Asta e, ce să facem, o să plătim”, a declarat Ludovic Orban la România TV.

În ce privește majorarea pensiilor, Orban a dat din nou asigurări că banii există în buget, iar majorarea va avea loc la termenul stabilit.

"Atâta timp cât ai o lege în vigoare care prevede că de la 1 septembrie se majorează pensiile cu 40%, noi am alcătuit Legea bugetului de stat prevăzând sumele de bani necesare pentru aplicarea legii."

"Deci, în Legea bugetului de stat şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat sunt prevăzute sumele de bani, pentru că aşa era normal să fie prevăzute, pentru că era o lege în vigoare", a mai spus Ludovic Orban.