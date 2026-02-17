Brașovenii au „asediat” și blocat stația de epurare a orașului cu șervețele umede. Apel la locuitori: „Nu mai aruncați în toaletă”

Staţia de Epurare a Apei din Braşov a fost blocată de şerveţele umede. Sursa foto: Facebook/ Compania Apa Brasov

Staţia de Epurare a Apei din municipiul Braşov a fost „asediată” și blocată de cantităţi neobişnuit de mari de şerveţele umede, care au afectat randamentul procesului de tratare a apelor, au anunţat, marţi, reprezentanţii Companiei Apa Braşov. Ei fac apel la locuitori să nu le mai arunce în toalete sau chiuvete și subliniază că acest tip de deșeuri nu se dizolvă în apă.

Aceştia au reamintit că „staţiile de epurare sunt componente esenţiale ale unui ansamblu complex de instalaţii care contribuie la protejarea sănătăţii populaţiei şi a mediului” şi au făcut apel la braşoveni să nu mai „considere toaleta sau chiuveta un coş de gunoi”.

„Curăţarea grătarelor sau a pompelor nu se poate face decât manual”

Ei precizează că şerveţelele umede nu se dizolvă la fel ca şi hârtia igienică, ci creează dopuri care înfundă ţevile.

„Pare greu de crezut că un şerveţel umed poate afecta o întreagă activitate, un întreg proces. Pare greu de crezut că un ambalaj atât de atrăgător pentru orice client, de obicei cu un chip de bebeluş zâmbitor şi luminos pe cutie, poate crea o problemă majoră pentru comunitate, poate bloca utilaje sau pompe din Staţia de Epurare. Acest lucru se întâmplă mai des decât ne putem imagina.

În ultimele zile, Staţia de Epurare Braşov a fost asediată de un volum foarte mare de şerveţele umede, care a afectat randamentul procesului. Curăţarea grătarelor sau a pompelor nu se poate face decât manual, prin efortul colegilor noştri”, a transmis Compania Apa, pe pagina sa de Facebook.

„Totuşi, lumea se împiedică mereu de un şerveţel umed”

Reprezentanţii operatorului care asigură apa la robinetele braşovenilor atrag atenţia că, în pofida campaniilor de informare şi sensibilizare în mediul online, însoţite de mesajul „SOS Canalizarea!”, „totuşi, lumea se împiedică mereu de un şerveţel umed”.

De aceea, reprezentanţii Companiei Apa Braşov au reluat apelul către populaţie să nu mai arunce în toaletă şerveţele umede sau hârtie igienică umedă, absorbante, ulei folosit la gătit sau ambalaje de plastic, ori scutece de unică folosinţă, care pot pune în pericol funcţionarea instalaţiilor de tratare a apelor uzate.