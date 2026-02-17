Grindeanu dă vina pe Bolojan în scandalul eliminării normei de hrană pentru bugetari: "Noi nu mai susținem tăieri"

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, că Ministerul de Finanțe a propus tăierea normei de hrană pentru angajații la stat, propunerea a fost prezentată în Coaliție de premierul Ilie Bolojan, dar nu s-a luat nicio decizie în această privință, notează Agerpres.

"Nu s-a luat o decizie de acest fel și dumneavoastră știți declarațiile noastre, că nu susținem tăieri. În fiecare zi se încearcă a se aduce noi teme", a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă tăierea normei de hrană ar putea fi o variantă pentru a aduce bani la buget, președintele PSD a răspuns: 'Variantă e să dai pe toată lumea afară, să nu mai avem niciun fel de angajați și aduci o perioadă bani la buget. Dar noi nu mai susținem tăieri. S-a tăiat până acum, așa cum știți, la cei (care au salariul - n.r.) peste 6.000 de lei. Se mai aplică până la 6.000'.

Grindeanu a fost întrebat, de asemenea, dacă propunerea a venit de la Ministerul de Finanțe.

"Da, și prezentată de prim-ministru, dar nu s-a luat o decizie în coaliție", a precizat acesta.

Norma de hrană, tăiată pentru pentru polițiști și militari?

Norma de hrană pentru polițiștii și militarii ar urma să fie tăiată, a declarat, marți, liderul UDMR Kelemen Hunor. Acesta a spus că măsura a fost discutată în Coaliție, la propunerea Ministerului de Finanțe. Ulterior, ministrul Apărării, Radu Miruță, a fost întrebat în Parlament despre această măsură și a declarat că Ministerul Apărării nu este de acord.

Conform surselor Antena 3 CNN, indemnizația de hrană ar urma să fie eliminată, iar norma de hrană, redusă. De norma de hrana beneficiază angajaţii din sectorul de apărare, ordine publică, siguranţă nationala, penitenciare, media lunară fiind de aproximativ 1000 lei. De indemnizaţie de hrană beneficiază restul salariaţilor din sectorul bugetar, în sumă de 347 lei pe lună brut, pentru cei cu salarii nete mai mici de 6000 lei.