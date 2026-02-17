Un fragment metalic care ar proveni de la o dronă a fost găsit, marţi, pe plajă, în staţiunea Mamaia

Un fragment metalic care ar proveni de la o dronă a fost descoperit marţi pe plajă, în nordul staţiunii Mamaia, fiind alertate autorităţile. Restul metalic, care pare a fi aripa unei drone, a fost ridicat de pe plajă de specialişti pentru verificări, notează Agerpres.

Fragmente provenind de la drone au mai fost descoperite de două ori în această lună pe plajă, în Mamaia şi în zona dintre Costineşti şi Tuzla.

Pe 9 februarie, Ministerul Apărării Naţionale a informat că fragmentul metalic găsit pe plajă în Mamaia ar proveni de la o dronă fără încărcătură, doborâtă deasupra Mării Negre în cadrul unui exerciţiu multinaţional desfăşurat la poligonul Capu Midia.

După câteva zile, pe 12 februarie, Garda de Coastă a informat că pe plaja din apropierea localităţii Tuzla poliţiştii de frontieră au fost identificate resturi metalice ce par a aparţine unui aparat de zbor fără pilot, fără inscripţii vizibile.