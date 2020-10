Ludovic Orban: Ei sunt miniștrii care nu vor candida la alegerile parlamentare

Orban a făcut astfelreferire la susținerea candidaturii ministrului apărării, Nicolae Ciucă, acesta ocupând prima poziție pentru Senat în Dolj.

Pe listele PNL se regăsește majoritatea miniștrilor, cu excepția lui Marcel Boloș - „liberal dar și preot misionar, preferă să slujească” și a ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu - „care este diplomat, nici nu am discutat”, a mai precizat Ludovic Orban.

Printre ceilalți candidați Orban i-a menționat pe Mara Mareș, Ionuț Stroe, Violeta Alexandru, Florin Cîțu, Ionel Dancă.

„Sunt o serie de colegi care nu se mai regăsesc pe listă, fie pentru că nu și-au mai depus candidatura, datorită unor conjuncturi apărute”.

Întrebat ce are în plus față de contracandidații săi direcți Alexandru Rafila și Victor Ponta, Orban a răspuns: „Sunt foarte serios implicat în activitatea Bucureștiului, am fost viceprimar general, am participat la realizarea foarte multor proiecte”.