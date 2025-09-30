Parlamentele și era digitală, temă deschisă de Andrei Baciu la Warsaw Security Forum

Foto: Facebook/Andrei Baciu

Deputatul liberal de București Andrei Baciu a publicat pe Facebook un mesaj despre rolul Parlamentelor în democrațiile moderne, însoțit de un selfie împreună cu Jens Stoltenberg, fost Secretar General NATO.

Andrei Baciu a relatat că la Warsaw Security Forum a discutat despre modul în care rețelele sociale și inteligența artificială influențează percepțiile publice și procesul decizional. El afirmă că „Parlamentele trebuie să devină proactive și anticipative”, cu reguli „sănătoase și efaiciente” pentru „lumea de azi și de mâine”.

Mesajul atinge ideea unei „existențe digitale” tot mai puternice și a unei conectivități fără precedent, care schimbă modul în care se formează opiniile colective. În acest context, Andrei Baciu subliniază nevoia de adaptare a cadrului normativ la transformările tehnologice.

Deputatul notează că a asistat și la intervenția lui Jens Stoltenberg, pe care îl descrie drept un lider care a pus accent pe strategiile pe termen lung în perioade de criză.

Postarea se încheie cu o invitație la dialog public: „Ce reguli noi ar trebui să fie prioritare pentru un Parlament care vrea să rămână relevant într-o lume digitală și hiperconectată?”