Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins iar la volan fără permis, deși are o condamnare pentru o faptă similară

1 minut de citit Publicat la 14:20 08 Noi 2025 Modificat la 14:20 08 Noi 2025

Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins iar la volan fără permis, deși are o condamnare pentru o faptă similară.FOTO Captură video

Paul Ciprian Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul şi care are deja o condamnare pentru conducere cu permisul suspendat, a fost prins din nou la volan, deşi nu avea acest drept. Polițiștii din Zalău i-au deschis dosar penal pe care l-au înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Pintea a fost blocat în trafic, oprit în noaptea de vineri spre sâmbătă, pentru că a refuzat să oprească la semnalul unui echipaj de Poliție.

Polițiștii au constatat că avea suspendat dreptul de a conduce, i-au făcut dosar penal și l-au amendat pentru că nu a oprit la semnalul agenților.

A fost testat cu etilotestul, iar rezultatul a fost negativ.

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat pe senatorul PSD la un an și cinci luni de închisoare, cu suspendare. Senatorul a primit pedeapsa după ce un a fost prins în timp ce conducea un autovehicul fără permis.

Pedepsa i-a fost contopită de judecătorii ÎCCJ cu o altă pedeapsă de un an şi două luni închisoare pentru infracțiuni la regimul rutier, aplicată în martie 2024 de Judecătoria Zalău, urmând ca inculpatul să execute, în final, o pedeapsă de 1 an şi 5 luni închisoare, cu suspendare.

Hotărârea instanței a fost atacată de senator cu apel.

Paul Ciprian Pintea a fost ales, în decembrie 2024, senator de Sălaj din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT) iar apoi a devenit parlamentar neafiliat după ce grupul POT de la Senat s-a dizolvat, prin plecarea a doi senatori. În prezent face parte din grupul PSD din Senat.

Paul Ciprian Pintea a devenit cunoscut în spaţiul public după ce jurnaliştii au descoperit că el a trecut în CV-ul postat pe site-ul Senatului faptul că urmează cursuri la „Academic Singles”, care era de fapt un site de matrimoniale.

Tot în CV, el a menţionat că a absolvit Liceul Mihai Viteazul din Zalău, între anii 2000 - 2004, însă asta ar fi însemnat că a intrat la liceu pe când avea 12 ani şi 10 luni. Ulterior, şi-a modificat CV-ul şi a trecut perioada 2001-2005, „cu diplomă de bacalaureat”. Şi această ultimă menţiune s-a dovedit a fi eronată, el urmând doar trei ani de cursuri la liceu.



