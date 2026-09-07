PNL și USR au semnat un acord de colaborare în Parlament. Ce priorități au stabilit

PNL și USR se aliază în Parlament. Sursa foto: Agerpres

Grupurile parlamentare ale PNL şi USR au semnat, luni, un acord de colaborare parlamentară pentru sesiunile din această legislatură, stabilind printre priorităţi reforma administraţiei, reforma electorală, eliminarea supraimpozitării muncii part-time, potrivit unui comunicat de presă.

„Grupurile parlamentare ale PNL şi USR, atât din Senat, cât şi din Camera Deputaţilor au semnat un acord de colaborare parlamentară pentru întărirea cooperării în Legislativul României şi ne-am asumat, de asemenea, un set de priorităţi pe care împreună, toţi parlamentarii USR şi PNL, care reprezintă o treime din numărul total de parlamentari, atât la Cameră, cât şi la Senat, să le susţină în această sesiune legislativă", a anunţat liderul deputaţilor USR din Camera Deputaţilor, Diana Stoica, la Parlament, notează Agerpres.

Ea a spus că priorităţile asumate prin acest acord vizează reforma administraţiei publice începută deja de Guvernul Bolojan, reforma administrativ-teritorială, reforma electorală cu reducerea numărului de parlamentari, eliminarea supraimpozitării muncii part time.

„A venit momentul, credem noi, să găsim şi la nivel parlamentar o soluţie pentru eficientizarea şi modernizarea administraţiei publice şi au UAT-urilor din România. Avem nevoie de o reorganizare în acest sens şi vom propune în curând varianta pe care noi o considerăm potrivită", a mai spus Stoica.

Supraimpozitarea muncii part time, o "nedreptate", a precizat ea, trebuie să fie eliminată cât mai curând.

„Nu se poate să plăteşti taxe întregi pentru un contract de muncă cu normă parţială", a menţionat Diana Stoica.

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a afirmat că acordul de colaborare este "general şi reformist".

PNL şi USR au făcut public acordul de colaborare dintre cele două partide, a adăugat el, cerând, în mod imperativ, PSD să facă publice protocoalele încheiate cu partidele extremiste din Parlament.

„Vrem să ştim şi noi ce au semnat şi la ce s-au angajat. S-au angajat să depună reglementări antireformiste? S-au angajat pentru a avea voturi pentru a trece un Guvern PSD, AUR, S.O.S., la chestiuni care ne pot aduce în situaţie de infringement?

Vrem să ştim lucrurile acestea. Este bine să fie transparenţi, să publice aceste acorduri pe care ei le-au anunţat. Noi facem public acest acord, care este un acord de colaborare general, reformist şi dorim în sensul acesta să ştim şi la ce s-a angajat coaliţia toxică de guvernare PSD - AUR şi S.O.S. Eu cred că este spre binele societăţii să vadă toată lumea aceste angajamente pe care PSD şi le-a luat. Oricum, au şi început să concretizeze", a declarat Andronache.

Potrivit documentului semnat, "obiectivul constă în coordonarea, cu respectarea independenţei şi specificităţii fiecărui grup politic, activităţilor grupurilor parlamentare pentru susţinerea comună a proiectelor legislative aflate în procedură parlamentară iniţiate de acestea, înregistrarea în procedură parlamentară de propuneri legislative noi, desfăşurarea de activităţi politice coordonate pentru promovarea de politici publice deduse din iniţiativele parlamentare şi orice alte acţiuni decise prin acord comun de cele două grupuri".

„Regula o constituie votul convergent asupra proiectelor legislative şi coiniţierea propunerilor de lege sau a proiectelor de hotărâre ale Camerei Deputaţilor, Senatului sau ale Parlamentului, conform deciziilor liderilor de grup.

Pe cale de excepţie, grupurile parlamentare pot depune separat iniţiative legislative, cu notificarea prealabilă a celuilalt lider de grup, din Camera respectivă. Grupurile parlamentare au deplină autonomie de decizie asupra activităţilor proprii, ceea ce nu exclude posibilitatea iniţierii de propuneri legislative coiniţiate şi/sau cu sprijinul unor formaţiuni din alte grupuri parlamentare", se precizează în text.

Priorităţile legislative se stabilesc la începutul sesiunilor parlamentare şi se aprobă de fiecare grup în parte, după o consulare prealabilă între liderii de grup, se mai arată în document, menţionându-se, între acestea, reforma administraţiei publice, reforma administrativ-teritorială, reforma electorală şi eliminare supraimpozitării muncii part-time.