Poate sesiza Sorin Grindeanu CCR după demisia miniștrilor PSD? Toni Neacșu: „Cel mai devreme, după cele 45 de zile de interimat”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu poate sesiza Curtea Constituțională a României (CCR) pentru a verifica dacă Guvernul mai are legitimitate, după demisia miniștrilor PSD, până la expirarea celor 45 de zile de interimat, a declarat avocatul și fostul membru al CSM Toni Neacșu, la Antena 3 CNN. Acesta a explicat că această perioadă nu poate fi contestată în niciun fel, deoarece este prevăzută în Constituție. Neacșu a mai declarat că, în opinia sa, social-democrații „au lucrat total aiurea și anapoda, aruncând România într-o criză fără un plan B”.

După prima rundă de consultări la Palatul Cotroceni, surse au declarat pentru Antena 3 CNN, că Sorin Grindeanu i-a spus lui Nicușor Dan că ia în calcul să sesizeze CCR ca să clarifice dacă guvernul mai are legitimitate, după demisia miniștrilor PSD. Miniștrii social-democrați au demisionat joi, iar Ilie Bolojan a și propus înlocuitori, care vor gestiona, interimar, aceste portofolii pe o perioadă de 45 de zile dacă Nicușor Dan le acceptă și semnează decretele de numire.

„Cred că nu există un plan al lui Grindeanu despre nimic. Au lucrat total aiurea și anapoda, au aruncat România într-o criză fără un plan B”, a comentat, la Antena 3 CNN, Toni Neacșu acest scenariu luat în calcul de Sorin Grindeanu.

Avocatul a explicat că timp de 45 de zile, președintele PSD nu poate sesiza CCR. Este blocat de Constituție.

„Înainte de cele 45 de zile nu suntem în niciun fel de ipoteză în care Curtea Constituțională să poată fi sesizată. CCR nu funcționează ca o instituție care dă sfaturi sau consultații, ci pur și simplu soluționează ceea ce se numesc conflicte juridice de natură constituțională, adică acele situații în care pur și simplu o autoritate publică nu mai poate funcționa. Acest lucru se poate întâmpla cel mai devreme la epuizarea celor 45 de zile de interimat, cu precizarea că cele 45 de zile sunt prevăzute în Constituție, ca atare nu pot fi contestate în niciun fel”, a spus Neacșu.

Nu este prima dată când în România există o astfel de criză politică. În 2009, Guvernul Boc a rezistat 84 de zile în funcție, după demisia miniștrilor PSD.

„În 2009 a fost și o moțiune de cenzură, după ce miniștrii și-au dat demisia. Boc a rămas interimar și el ca premier. Nu a fost o situație ca cea din acest moment. Precizarea e foarte importantă pentru că noi nu vorbim de un guvern interimar în momentul de față. Guvernul e interimar doar ca urmare a unei moțiuni de cenzură sau demisiei premierului. Noi nu suntem în situația unui guvern interimar, ci doar a interimatului la câteva ministere. Am avut în istoria noastră guvernamentală situații în care cele 45 de zile de interimat la ministere au fost cu mult depășite”, a adăugat Toni Neacșu.

Fostul membru al PSD a spus că lucrurile sunt cât se poate de clare: „un guvern cade exclusiv când o moțiune de cenzură trece prin parlament sau când premierul își depune demisia”.

„Astea sunt singurele situației. Nu poate cădea pe o interpretare indirectă că nu poate numi miniștri plini. Lucrurile asteaa u fost deja lămurite de CCR pentru că nu facem decât să repetăm conflicte constituționale, guvernamentale care au tot existat în ultimii 20 de ani”, a mai spus Neacșu la Antena 3 CNN.

România a intrat într-o criză politică majoră de luni, 20 aprilie, când PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan și i-au dat un ultimatum ca să demisioneze.

Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile, joi, la Palatul Victoria. PSD a transmis că demisiile miniştrilor social-democraţi reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul prim-ministrului Ilie Bolojan, transmiţând că acest lucru înseamnă că acesta nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcţia de conducere a Guvernului României.

Nicușor Dan încearcă să medieze criza politică prin consultări la Cotroceni, la care nu au fost invitate însă și partidele din Opoziție.