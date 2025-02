Poliţiştii au mers acasă la Călin Georgescu pentru verificări în cadrul controlului judiciar. Ce au aflat agenţii

Călin Georgescu este acuzat de cea mai gravă faptă din Codul Penal: aceea de instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Sursa foto: Agerpres

Agenţi din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov au mers în această dimineaţă la locuinţa lui Călin Georgescu pentru verificări în cadrul controlului judiciar. Ulterior, oficiali din cadrul IPJ Ilfov au făcut unele precizări privind modul în care s-a desfăşurat demersul în casa fostului candidat independent la alegerile prezidenţiale. Mai mult, au fost negate acuzaţiile aduse poliţiei despre care s-a spus că face abuzuri.

Potrivit IPJ Ilfov, verificările au fost efectuate cu acceptul fostului candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

"Având în vedere informaţiile transmise de un post tv, conform cărora «Poliţia comite abuzuri. Poliţia a mers acasă peste Călin Georgescu», Compartimentul de Relaţii Publice al IPJ Ilfov este abilitat să comunice următoarele. Informaţiile transmise sunt false. Poliţiştii din cadrul IPJ Ilfov derulează toate activităţile cu respectarea legalităţii, echidistanţei şi imparţialităţii.

În mod concret, în această dimineaţă, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov au efectuat verificări la domiciliul unei persoane, aflate sub măsura controlului judiciar, conform legislaţiei, procedurilor şi normelor care reglementează această măsură. Facem precizarea că verificările s-au efectuat cu acceptul persoanei respective, la o oră stabilită de comun acord de cel în cauză şi poliţiştii care efectuează supravegherea respectării măsurilor dispuse prin controlul judiciar", a explicat IPJ Ilfov, într-un comunicat de presă, conform Agerpres.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale, a fost pus ieri sub control judiciar de procurorii de la Parchetul General pe o perioadă de 60 de zile. El are mai multe interdicţii, printre care să părăsească ţara fără încuviinţarea autorităţilor judiciare şi nu are voie să posteze pe reţelele de socializare conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Georgescu este urmărit penal pentru săvârşirea a şase infracţiuni: instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, în formă tentată; comunicarea de informaţii false; fals în declaraţii în formă continuată; iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup; promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe; iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizaţii.

În dosarul fostului candidat independent la alegerile prezidenţiale este anchetat şi un magistrat, a anunţat Parchetul General. Călin Georgescu este acuzat de cea mai gravă faptă din Codul Penal: aceea de instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Nimeni după 1989 nu a mai primit o astfel de acuzaţie, care, dacă se va dovedi a fi adevărată, l-ar putea trimite după gratii între 20 şi 25 de ani.

Fostul candidat independent la prezidenţiale a primit control judiciar pentru 60 de zile, după ce a stat mai bine de 5 ore în faţa anchetatorilor. Între timp, continuă audierile la Parchetul General. 15 persoane aproapiate de Horaţiu Potra sunt azi în faţa procurilor.