Premieră în România: Două comune se unesc pentru că nu mai au bani pentru două primării. Socond dispare, apare Beltiug

Două comune din județul Satu Mare au decis să se unească / sursă foto: Facebook

Premieră în administrația locală. Două comune din județul Satu Mare, Beltiug și Socond, au decis să se unească, din cauza măsurilor de austeritate impuse de Guvernul Bolojan. Acestea se vor comasa sub denumirea de Beltiug. Adrian Cozma, președintele PNL Satu-Mare, a declarat joi, la Antena 3 CNN, că decizia a fost luată pentru a reduce cheltuielile administrative.

Potrivit acestuia, procedura de unificare va fi demarată săptămâna viitoare, prin adoptarea proiectelor de hotărâre în consiliile locale, urmând ca, ulterior, să fie organizat un referendum.

„Eu am înțeles de anul trecut și de 2-3 ani tot spun că e nevoie de reducerea cheltuielilor și eu cred că a venit vremea faptelor, pentru că degeaba tot povestim la București și nu se întâmplă nimic cu această reformă în administrația teritorială. Concret, două comune din județul Satu Mare, doi primari care au înțeles menirea pe care o au și sunt realiști din PNL, și-au dat mâna și vor demara de săptămâna viitoare procedura de unificare, comasare a acestor comune.

E clar că nu putem funcționa în continuare să rostogolim datorii. Nu vrem să ajungem în situația în care, de exemplu, comuna Socond, care este o comună care nu are venituri proprii, să nu-și poată plăti iluminatul public sau serviciile medicale din comună. De aceea e nevoie de această comasare. Săptămâna viitoare, concret, se vor pune proiectele de hotărâri în Consiliul Local pentru unificare.

Se va face anunțul către Guvern și după aceea hotărâri de Consiliu Local pentru referendum”, a declarat Adrian Cozma, președintele PNL Satu-Mare, la Antena 3 CNN.

Cozma: „Nu am discutat cine va fi primar”

Acesta a mai adăugat că va exista un singur primar și un singur consiliu local, după comasare.

„Noi, ardelenii, suntem pragmatici și facem treabă. Vreau să cred că Ardealul-i fruntea și o să dăm exemplu cum se face administrație și reorganizare administrativ-teritorială. Mă bucur că cei doi colegi, care vă spun că sunt doi primari performanți din județul Satu Mare, aș putea spune că sunt printre cei mai buni primari, și nu vorbim de două comune mici, vorbim de două comune cu peste 3.000 de locuitori, au decis asta. Comuna rezultată în urma unificării va fi o comună cu 6.500 de locuitori, a doua cea mai mare comună din județul Satu Mare.

Nu am discutat cine va fi primar, nu contează asta. Ideea este că dispare o poziție de primar, dispare un consiliu local, dispare viceprimar, un administrator public, deci comuna va avea de câștigat și oamenii vor avea de câștigat din toate punctele de vedere”, a încheiat Adrian Cozma.

De asemenea, tot astăzi, președintele PNL Satu-Mare a anunțat în cadrul unei conferințe de presă anunțul comasării celor două comune.

El susține că reforma administrativ-teritorială are nevoie de exemple concrete și de asumare la nivel local, nu doar de discuții la nivel central.

„Domnul primar Bartok, primarul comunei Beltiug, aflat la al șaptelea mandat de primar, și domnul primar Cornea Nicolae, primarul comunei Socond, aflat la al doilea mandat, vă anunțăm că s-a decis unificarea celor două comune.

De ani de zile se vorbește despre reorganizarea administrativ-teritorială. Ei bine, astăzi, este un moment foarte important pentru județul Satu Mare, pentru România.

Facem primul pas pentru realizarea unificării și mult dorita și așteptata reformă administrativ-teritorială. Doi primari din două comune care au făcut performanță.

Vorbim de două comune cu de mărime mijlocie. Comuna Socond are 3.800 de locuitori. Comuna Beltiug - 3.348 de locuitori.

În urma acestei unificări va rezulta a doua cea mai mare comună din județul Satu Mare, după comuna Turț, o comună cu vreo 6.500 de locuitori.

Cred că e momentul să demonstrăm că Ardealul este fruntea și că se poate face treabă bună și fără direcții sau fără obligații care ar trebui să ne vină de la București.

Așa că îi invit și pe colegii din celelalte partide să se apuce de treabă și să demonstreze cu adevărat că își doresc reducerea cheltuielilor și să devină comunitățile mult mai dezvoltate și să reducem cu adevărat birocrația și cheltuielile.

România are astăzi niște datorii pe care le tot rostogolește. Este clar că anumite comunități nu se vor mai putea susține în viitor, nu-și vor mai putea plăti iluminatul public, întreținerea drumurilor, dispensarele pe care le au, funcționarea școlilor.

Astăzi, prin exemplul pe care îl dăm și îl realizăm, vom avea un singur consiliu local în cele două comune, un primar, un viceprimar, la 6.500 de locuitori. Situația de astăzi este cu două consilii, doi primari, doi administratori publici și așa mai departe, acest lucru va dispărea și cred că prin acest demers va fi mai bine pentru populația de acolo și, până la urmă, locuitorii celor două comune vor avea doar beneficii.

Există o evoluție în societate. Lucrurile au luat-o într-o direcție în care ne modernizăm din toate punctele de vedere și în special în relația cu publicul. De aceea, cred că nimeni nu trebuie să își facă griji pentru serviciile publice de la Primărie, ci să o vadă ca un avantaj.

Și faptul că doi primari astăzi înțeleg, e clar că doar unul dintre cei doi va rămâne primar. Reforma administrativ-teritorială începe de la Satu-Mare, cu un exemplu concret aici, astăzi”, a declarat Adrian Cozma, în cadrul conferinței de presă.