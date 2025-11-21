Prima reacție a lui Nicușor Dan la planul negociat de Trump cu Rusia: Orice plan de pace trebuie acceptat de Ucraina

2 minute de citit Publicat la 12:41 21 Noi 2025 Modificat la 12:41 21 Noi 2025

Nicușor Dan subliniază că orice plan de pace în Ucraina trebuie acceptat de această țară. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a comentat, vineri, în legătură cu inițiativa Statelor Unite de a propune un plan în 28 de puncte pentru pacea în Ucraina, care presupune, între altele, cedarea de teritorii către Rusia.

Dan a fost întrebat în acest sens de jurnaliști, după ce a participat la București la evenimentul numit "Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivității economice incluzive şi a rezilienței în întreaga Europă''.

"Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune, de Ucraina. Noi toți - comunitatea internațională care își dorește o ordine internațională bazată pe reguli - ne uităm acum la Ucraina. Și evident că suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina, apărând în felul acesta și securitatea Europei și ordinea internațională bazată pe reguli", a răspuns președintele.

Noul plan în 28 de puncte al președintelui Trump, despre care presa internațională a relatat pe larg, obligă țara invadată de Rusia să renunțe la teritorii suplimentare în est, să-și reducă drastic forțele armate și să accepte faptul că nu va adera niciodată la NATO.

Teritoriile care ar trebui cedate Rusiei sunt Donbasul și Crimeea, în timp ce în provinciile Zaporojie și Herson situația teritorială ar urma să fie "înghețată" la nivelul liniei de contact.

Documentul mai precizează că va exista "un răspuns militar coordonat decisiv" în cazul unor noi incursiuni militare rusești pe teritoriul ucrainean, fără să specifice care ar fi rolul SUA într-un astfel de răspuns.

Planul include, de asemenea, prevederi în legătură cu unele active rusești înghețate, care ar putea fi folosite pentru reconstrucția Ucrainei, ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei, un acord SUA - Rusia pentru un parteneriat pe termen lung în domenii precum inteligența artificială și mineritul și revenirea Rusiei în G8.

Zelenski se declară pregătit să discute planul de pace cu Trump

Părților li s-ar garanta amnistie pentru acțiunile lor din timpul războiului, ceea ce înseamnă că liderii militari și soldații ruși nu ar putea fi urmăriți penal pentru crime de război.

În plus, Ucraina se va angaja să organizeze alegeri în termen de 100 de zile de la încheierea acordului.

Un oficial de rang înalt al Casei Albe a admis că prevederile planului nu sunt ușor de acceptat pentru ucraineni. El a adăugat însă că Statele Unite consideră că războiul trebuie să se încheie și că, dacă nu se va termina rapid acest conflict, Ucraina va pierde, probabil, și mai multe teritorii.

Liderul de la Kiev, căruia i s-a prezentat joi planul în 28 de puncte, s-a declarat pregătit să poarte discuții pe acest subiect cu Donald Trump și echipa sa.