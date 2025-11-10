Primar PSD din Argeș, petrecere cu maneliști la majoratul fiicei și mașină de lux cadou: Atâta răutate... Doar 80.000 de euro a costat

2 minute de citit Publicat la 16:18 10 Noi 2025 Modificat la 16:24 10 Noi 2025

Primarul PSD Valerică Spirea din Poiana Lacului, Argeș, i-a făcut cadou fiicei sale la majorat o mașină de lux, de cel puțin 120.000 de euro FOTO: Antena 3 CNN

Primarul PSD Valerică Spirea din Poiana Lacului, Argeș, i-a făcut cadou fiicei sale la majorat o mașină care valoarează cel puțin 120.000 de euro. Este greu de spus de unde a avut primarul unei comune atât de mulți bani, iar declarația lui de avere arată că veniturile necesare pentru un astfel de cadou nu există.

Imaginile de la petrecere, virale pe internet, arată că primarul nu a avut cheltuieli doar cu mașina, ci și cu organizarea evenimentului. Majoratul a fost, de fapt, o petrecere extravagantă, cu focuri de artificii, la care au cântat artiști populari ai momentului, despre care se știe că încasează onorarii pe măsura notorietății, între ei Vlăduța Lupău și Bogdan de la Craiova.

Într-o discuție cu realizatoarea emisiunii „Decisiv” de la Antena 3 CNN Mădălina Mihalache, primarul s-a încurcat la numărat case și terenuri și nu a reușit să explice neconcordanțele din declarația de avere.

„Am o singură fetiță, înțelegeți? Am o singură fetiță... Nu știu care e problema că am făcut un majorat”, a declarat la Antena 3 CNN Valerică Spirea.

El spune că mașina pe care i-a făcut-o cadou fiicei sale nu este așa de scumpă precum s-a vehiculat și nici nu este nou. „80.000 de euro. Vă arăt factura, nu știu de ce se umflă așa (suma - n.n.)”, spune el.

Primarul susține că mașina nu este nouă, că are în bord aproape 20.000 de km.

Când a fost întrebat de unde a avut bani să cumpere o mașină atât de scumpă, primarul a explicat: „Eu am avut un accident de vânătoare, sunt singurul caz din România care s-a judecat cu Blaser (producător de arme de vânătoare - n.n.) și am cerut despăgubiri 2 milioane de euro pentru că am rămas cu sechele pe viață, am fost tăiat, operat”.

Însă Valerică Spirea recunoaște că nu a primit aceste despăgubiri și că suma care i s-a acordat rămâne confidențială. Dar menționează că suma pe care a încasat-o este „mult mai mult” decât cea cheltuită cu majoratul fiicei sale.

Primarul menționează că nici petrecerea nu a fost așa costisitoare și că a plătit 5.000 de euro pentru onorariul Vlăduței Lupău și 8.000 de euro pentru Bogdan de la Ploiești.

„Atâta răutate... Am văzut că scrie undeva că am 3 apartamente la București... Nu am. Am avut, într-adevăr, un apartament la București pe care l-am vândut.

Primarul se încurcă în numărarea caselor din cele două declarații de avere din 2023 și 2024. Nu știe să explice de ce în declarația de avere din 2024 are trecute 3 apartamente și 2 case. „Poate soția (a achiziționat - n.n.)... dar eu sunt divorțat de soție”, spune el.

Potrivit declarației de avere din 2023, când era viceprimar. Valerică Sprirea avea 3 case și apartamente, iar un an mat târziu avea 5 case și apartartamente. De asemenea, în 2023 avea un teren, iar în 2024 avea 8.

El susține, însă, că nu deține casele din declarația de avere și „nu știu exact, soția s-a ocupat de toată chestia asta”.

Salariul său este de 5.928 de lei.

Valerică Spirea este primar de un an.