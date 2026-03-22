Primarul social-democrat din Pitești, atac la adresa parlamentarilor PSD de Argeș: „Nu ajută orașul, dar se laudă”

El susține că parlamentarii PSD Argeş „nu au mai redirecţionat niciun leu pentru Piteşti” în ultimii ani / sursă foto: Facebook - Cristian Gentea

Primarul municipiului Piteşti, social-democratul Cristian Gentea, îi critică pe parlamentarii PSD de Argeş, acuzându-i că nu ajută cu nimic oraşul, dar se laudă că aduc bani pentru comunitate.

Reacţia edilului a venit în urma unei postări de pe contul de Facebook al PSD Argeş, în care se afirmă că deputaţii şi senatorii partidului "au susţinut în Parlament şi au reuşit includerea în bugetul de stat a finanţării unor proiecte de mare importanţă pentru zeci de mii de argeşeni". În cazul municipiului Piteşti era menţionată alocarea sumei de un milion de lei pentru modernizarea străzii Intrarea Lămâiţei.

„Astăzi, după ultima postare a PSD Argeş, mi s-a făcut silă! Băi, fraţilor (dacă vă mai pot numi aşa...), voi sunteţi sănătoşi la cap? Cât credeţi că veţi mai putea minţi electoratul, când vorbiţi despre Municipiul Piteşti? Nu ştie toată lumea că nu vreţi să ajutaţi cu nimic? Nu susţineţi nicio investiţie, nu sprijiniţi cu nimic FC Argeş.

M-aţi întrebat, măcar o singură dată, dacă puteţi ajuta cu ceva? În afară de a unelti să mă schimbaţi de la următoarea candidatură la Primăria Piteşti şi de la conducerea PSD Piteşti, mai aveţi ceva în cap legat de acest oraş?”, a scris Gentea, duminică, pe Facebook.

El susţine, totodată, că parlamentarii PSD Argeş „nu au mai redirecţionat niciun leu pentru Piteşti” în ultimii ani.

„Acum se laudă cu o stradă (Intrarea Lămâiţei) despre care nu ştiu nimic. Nu ştiu unde este, nu ştiu câtă nevoie este de modernizare acolo. Cum de au ales-o? Avem 7 străzi cu probleme similare, pe care le vom moderniza în 2026.

Nu, domnilor, nu dumneavoastră aţi adus aceşti bani! Nu vă mai lăudaţi, că lumea ştie despre ce este vorba. Nu ajutaţi cu nimic Piteştiul! Din contră, nu doriţi decât să puneţi beţe-n roate! Nu veţi reuşi, vă asigur!”, se mai menţionează în postarea edilului social-democrat.

Cristian Gentea se află la al doilea mandat de primar al municipiului Piteşti.