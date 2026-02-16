Ivan, chemat în Parlament după criza din Curtea de Argeș: „Nu Ministerul Energiei furnizează apă. USR-ul nu putea să cheme tot USR”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Foto: Agerpres

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost chemat luni în Parlament. Ministrul a acuzat partidul USR că l-a chemat doar pentru a „se mai pune subiecte pe tapet” și a subliniat că „nu Ministerul Energiei furnizează apă”. Declarațiile vin în urma lipsei de apă de la Curtea de Argeș, ministrul adăugând faptul că a fost chemat pentru că este ministru PSD și „nu putea USR-ul să cheme pe altcineva de la USR” pentru a da explicații.

„Încerc să spun foarte explicit și foarte clar: Ministerul Energiei nu furnizează apă, ca să fie foarte clar acest lucru. Nu putea USR-ul să cheme pe altcineva de la USR. Eu cred că este o formă prin care se încearcă punerea unor subiecte pe tapet. Am spus de la început că am toată disponibilitatea ca, ori de câte ori sunt invitat în Parlament sau de oricine altcineva, să răspund la subiecte care țin în mod direct de resortul Ministerului Energiei și o fac cu foarte mare drag.

Atât noi, cât și companiile la care statul român este acționar prin Ministerul Energiei, sprijinim tot ceea ce înseamnă autorități locale și centrale în orice tip de activitate care poate duce la rezolvarea acestei probleme. Asta pot să vă spun cu siguranță, dar nu ne ocupăm noi de furnizarea apei”, a adăugat Ivan.

Astfel, el consideră că a fost chemat doar pentru că este ministru PSD.

„Dacă vreți opinia mea, consider că acesta este motivul principal pentru care am fost chemat astăzi. Dar, repet, nu este nicio problemă. Oricine, din partea grupului minorităților naționale sau a oricărui alt grup parlamentar, dacă mă invită în Parlament sau în comisii, vin și răspund la orice tip de întrebare cu foarte mare drag, însă doar acolo unde subiectele țin de domeniul meu.

Nu pot să explic de ce nu a făcut ceva o companie locală de furnizare a apei. Ceea ce este clar este că dăm tot concursul Ministerului Energiei și al oricărei instituții din subordinea sau de sub autoritatea noastră pentru a sprijini orice comunitate locală în rezolvarea problemelor pe care le are. Sunt în contact direct și permanent cu prefectul și cu președintele Consiliului Județean încă de anul trecut”, a concis el.

Despre situația barajului Vidraru, Ivan a spus că „urmând ca după 31 martie, odată cu venirea sezonului cald, cu topirea zăpezilor și creșterea precipitațiilor, să înceapă procesul de umplere a lacului, care ar trebui să fie finalizat până la sfârșitul anului”.

„Evident că, în toată această perioadă, cu toate avizele date la timp, în care trebuiau făcute anumite investiții în stația de epurare de către compania de apă, noi suntem aici. Asta a fost concluzia dezbaterii parlamentare: atât puterea, cât și opoziția trebuie să găsim soluții acolo unde sunt probleme. Ceea ce pot să vă spun sigur este că lucrările se desfășoară conform graficului. Au fost modificați anumiți parametri pentru a elimina o cantitate mai mică de apă din barajul Vidraru și s-au folosit coferdame pentru a înlocui o parte din sistemele hidroenergetice ale lacului Vidraru, tocmai pentru a scurta perioada în care se fac aceste lucrări. Până la 31 martie au termen să finalizeze lucrările de bază, urmând ca după 31 martie, odată cu venirea sezonului cald, cu topirea zăpezilor și creșterea precipitațiilor, să înceapă procesul de umplere a lacului, care ar trebui să fie finalizat până la sfârșitul anului.

Acest lucru, evident, odată cu folosirea apei dintr-o gură de captare superioară, unde apa este deja decantată, va duce la o apă mult mai curată, care va intra în sistemul de distribuție. Între timp, autoritățile locale au lucrat cu niște companii private, au făcut mai multe studii și pot veni cu o soluție temporară de filtre suplimentare. Sunt aspecte care țin de atribuțiile lor și am spus că, în tot ceea ce ține de noi, îi sprijinim. Hidroelectrica a redus volumele de apă mult față de cele inițiale, pentru a identifica anumite zone unde apa să se poată decanta”, a spus el.

Ivan a subliniat că este o situație pe care o regretă „în numele României”.

„Chiar și-a făcut treaba, însă acea stație de epurare este depășită tehnologic. Are peste 50 de ani și poate folosi doar apă cu o turbiditate de 50–60 NTU, în condițiile în care majoritatea stațiilor de epurare active astăzi în România pot procesa apă cu o turbiditate de până la 1000 NTU. Aceasta reprezintă cu adevărat o problemă și trebuie rezolvată astfel încât cei care au atribuții în acest domeniu să se ocupe de subiect și să nu îl arunce de la unii la alții.

Este o situație pe care o regret, ca să fiu foarte sincer, în numele României, pentru că este o situație în care nu ar trebui să se afle acei oameni”, a subliniat Ivan.

Alimentarea cu apă a fost oprită în Curtea de Argeș, după ce autoritățile au decis să dezinfecteze stația de tratare, pentru că trei bacterii extrem de periculoase au fost descoperite la analize. Oamenii au ieșit la protest în fața primăriei din oraș, pentru că apa care curgea la robinet era plină de mâl.

Luni, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) nu a mai identificat bacterii în apa din reţeaua care deserveşte municipiul Curtea de Argeş şi comunele limitrofe, însă turbiditatea şi concentraţiile de fier şi clor rămân peste limitele admise.