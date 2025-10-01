Proiect de lege: Angajatorii ar putea vira suplimentar până la 150 de euro lunar la Pilonul II de pensii, bani deductibili

Camera Deputaților din Parlamentul României. Sursa foto: Hepta

Deputata PNL Raluca Turcan a depus în Parlament un proiect de lege pentru ca angajatorii să poată vira, opțional, sume suplimentare la Pilonul II de pensii, în contul angajaților. Conform inițiativei legislative, pe lângă contribuția obligatorie de 4,75% din venitul brut, angajatorii ar putea să adauge până la 150 de euro pe lună, bani ce vor fi deductibili din impozitul pe profit sau din impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

Normele metodologice care stabilesc mecanismul de plată, deducere și evidențiere a acestor contribuții ar urma să fie aprobate de Guvern în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

„Reforma demarată prin din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat urmărește sustenabilizarea sistemului de pensii din România, prin acumularea în conturile individuale ale angajaților a unor contribuții care să le asigure, prin complementaritate cu pensiile din Pilonul I, o rată de înlocuire a salariului prin pensie cât mai apropiată de nivelul din statele dezvoltate ale Uniunii Europene.

Din păcate, deși nivelul contribuțiilor individuale ar fi trebuit să ajungă de peste 4 ani la un nivel de 6% din venitul brut al salariatului, calendarul de creștere de la 2,5% la 6% a suferit constant blocări (în anii 2009 și 2015) și chiar regres (anul 2017) când cota de 5,1% a fost redusă la 3,75%, printr-o decizie cu totul arbitrară, în prezent, potrivit art.43 alin.(4) cota de contribuţie la fondul de pensii fiind de 4,75%”, se arată în propunerea legislativă.

Astfel, acest proiect de lege ar creea mecanismul necesar, astfel încât, pe lângă contribuția obligatorie stabilită de art.43 alin.(4), angajatorul să poată contribui suplimentar în contul participantului la Pilonul II, în limita a 150 de euro/lunar, cu posibilitatea deducerii acestei sume din impozitul pe profit sau din impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

Potrivit documentului, măsura ar avea mai multe beneficii pe termen scurt, mediu și lung:

Opționalitatea virării unei contribuții superioare ar permite angajatorului să aibă la îndemână mai multe instrumente de fidelizare a angajatului;

Contribuțiile superioare ar genera un activ superior al participantului la fondul de pensii administrat privat și o pensie pentru limită de vârstă mult mai mare;

Banii virați suplimentar în contul participantului vor merge, prin instrumente financiare specifice, către finanțarea mediului economic național;

Spre deosebire de Pilonul III de pensii în care contribuțiile sunt sporadice, puțin difuzate și foarte rar ajunse la maturitate, măsura propusă prin completarea art.43 permite continuitatea viramentelor în contul aceluiași beneficiar;

Inițiatorul subliniază că măsura ar putea avea, pe termen mediu și lung, un impact bugetar pozitiv, stimulând companiile să declare rezultate fiscale mai mari și să investească sumele suplimentare în economie. Totodată, ar putea contribui la rezolvarea unei probleme majore: sustenabilitatea sistemului de pensii după 2030.