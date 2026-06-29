Propunerea lui Kelemen Hunor pentru deblocarea crizei: guvern PSD-PNL-UDMR. "Să punem picioarele în apă rece"

Hunor: "Nu putem noi legitima, meloniza prin votul nostru pe colegii de la AUR",Foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că o soluție pentru deblocarea negocierilor privind formarea unui nou guvern este refacerea coaliției de guvernare de anul trecut, formată din PSD-PNL-UDMR, cu un premier agreat de toate partidele politice. El a mai precizat că UDMR a avansat această soluție, iar președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost "mai flexibil”.

Totodată, Kelemen Hunor a făcut apel la "reducerea temperaturii declarațiilor”:

"Dacă se poate spune așa, în această caniculă ar trebui să punem picioarele în apă rece și, încet-încet, să mai reducem temperatura declarațiilor. Altfel, nu vom ajunge nici la un guvern minoritar, nici la un guvern majoritar. Singurii care profită sunt cei de la AUR.

Nu am găsit flexibilizarea părților pentru un acord politic. Există două propuneri: Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu. Indiferent la care parte ne uităm, e aproape imposibil să ajungem la o soluție să învestim un guvern fără AUR.

Nici PSD fără 10-15 voturi AUR nu are majoritate. Și nici Mureșan nu are majoritate fără PSD.

Nu putem noi legitima, meloniza prin votul nostru pe colegii de la AUR", a precizat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor propune refacerea vechii coaliții de guvernare fără USR

El a mai precizat că după 2-3 săptămâni, până la sfârșitul lunii iulie, trebuie găsită o soluție pentru învestirea unui nou guvern.

"Soluția ar fi un guvern majoritar. Dacă nu se poate să restabilim coaliția veche, ar fi posibil un guvern PNL-PSD-UDMR, coaliția care a existat până în iulie anul trecut, cu un premier acceptat de toată lumea. Nu vin oameni din prima linie în ministere.

Nu am încercat încă această soluție. Am discutat despre posibilitatea de a alcătui o coaliție. Nu am ajuns la consens".

Kelemen Hunor a mai precizat că partidele politice au responsabilitatea să găsească o soluție până la sfârșitul lunii iulie pentru ca România să nu piardă banii din PNRR:

"Există o responsabilitate pentru fiecare om politic, pentru fiecare ales. Avem încă această ultimă șansă până la sfârșitul lunii iulie să găsim o soluție. Mâine se închide sesiunea parlamentară fără să se voteze un guvern".

Întrebat cine trebuie să facă primul pas pentru rezolvarea crizei, Kelemen Hunor a răspuns:

"Eu cred că noi, liderii, trebuie să ne așezăm și să reducem temperatura declarațiilor. Dacă vrem să ne apropiem un pic punctele de vedere, să nu aruncăm țara într-o situație fără ieșire. Asta putem să facem noi, liderii".

Kelemen Hunor a negat că au existat presiuni din partea PSD pentru susținrea unui Guvern Grindeanu:

"Nu am vorbit nici sâmbătă, nici duminică, nici cu Sorin Grindeanu, nici cu alții. Astăzi a existat o întâlnire, m-am văzut cu Ilie Bolojan, dar în weekend nu am vorbit cu nimeni".

Despre refacerea vechii coaliții de guvernare, fără USR, Kelemen Hunor a mai spus:

"Când cauți o soluție și în acest moment trebuie un management al conflictului, iei la rând toate soluțiile posibile, indiferent dacă ne plac sau nu. Una dintre soluții asta poate fi. Nu cred că e o variantă care ar supraviețui până în 2028. Dar acum avem nevoie de un guvern înainte de luna august".

Kelemen Hunor: "Nu vorbesc despre independenți"

Kelemen Hunor a respins varianta unui premier "independent":

"Eu nu vorbesc de independenți. În continuare există oameni care știu administrație, știu politică și pot conduce un guvern și nu sunt din prima linie, ca să nu existe probleme la partide.

Alexandru Nazare, din punctul meu de vedere, este una dintre variante, dar nu depinde de mine".

Kelemen Hunor a mai precizat că alegeri anticipate nu vor fi organizate: "Nimeni nu vrea voturi de la AUR, trebuie să găsim o soluție să învestim împreună un guvern. În câteva zile trebuie să ajungem acolo".

Nu există o apropiere a punctelor de vedere pe legea salarizării unitare

Despre reformele din PNRR, Kelemen Hunor a mai precizat că există neînțelegeri în ceea ce privește legea salarizării unitare:

"Am discutat cu toată lumea, proiectele au fost pregătite. Acolo unde văd că nu există, nu un consens, dar unde nu există o apropiere a punctelor de vedere este legea salarizării unitare.

Sunt câteva chestiuni care trebuie să mai fie discutate și legea salarizării este poate cea mai dură. Trebuie o abordare constructivă. Veniturile nu trebuie să scadă. Dacă reduci sporurile trebuie să crești baza. Ierarhizarea salariilor în administrația locală și centrală, inclusiv spitale, școli, justiție, forțele armate și poliție trebuie făcută astfel încât să revenim la o piramidă corectă. Dacă nu facem o treabă bună va fi scandal în toate părțile. Nu putem reduce veniturile oamenilor".

Kelemen Hunor a mai precizat că, vineri, când s-a discutat despre refacerea coaliției PSD-PNL-UDMR, Sorin Grindeanu "a fost mai flexibil".