PSD acuză fostul guvern că „restanţele lăsate în urmă însumează zeci de miliarde”

Fostul premier Ilie Bolojan e acuzt de PSD că a lăsat facturi neplătite. Foto: Hepta

Românii au dreptul să ştie ce obligaţii "neachitate" a lăsat în urmă fostul premier Ilie Bolojan şi pentru ce "au îndurat" măsurile de austeritate, a transmis joi PSD.

"Cifrele nu mint! Deficitul nu poate fi măsurat doar după plăţile făcute, fără să iei în calcul şi obligaţiile neonorate sau banii europeni pierduţi din cauza unui condamnat pentru conflict de interese! Aici nu e vorba nici de scuze, nici de confruntări politice. Românii au dreptul să ştie ce obligaţii neachitate a lăsat în urmă Ilie Bolojan şi pentru ce au îndurat măsurile de austeritate! Pretinşii reformişti au arătat doar jumătatea care le convine şi au ascuns-o pe cea care arată adevărul. Ei ştiu bine că deficitul cash nu include restanţele care au blocat economia şi dezvoltarea ţării. Ştiu bine că nu au inclus facturile neplătite în Programul Anghel Saligny, nici rambursările întârziate de TVA şi nici concediile medicale nedecontate către antreprenori. Ştiu bine că restanţele lăsate în urmă însumează zeci de miliarde! Şi ştiu bine că 'marea reformă' a fost doar pe hârtie", a susţinut PSD, într-o postare pe Facebook.

Potrivit social-democraţilor, şi banii europeni din PNRR "au fost atraşi doar pe hârtie".

"În realitate, banii europeni 'atraşi' de Bolojan sunt suspendaţi de Comisia Europeană în urma contestaţiei lui Bolojan împotriva legii care îi obliga pe Fritz de la USR şi pe ceilalţi condamnaţi de conflict de interese să suporte consecinţele legale. De aceea, atacă iniţiativa PSD de a se pune toate cifrele pe masă! Pentru că ştiu că adevărul nu e de partea lor", a completat PSD.