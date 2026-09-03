PSD acuză USR că „dezinformează” Bruxelles-ul pentru a-l salva pe Dominic Fritz: "Vor rezoluții și sancțiuni împotriva României"

PSD susține, de asemenea, că demersul USR ar fi „o campanie antinațională, dar și antieuropeană”. Foto: Hepta

PSD acuză USR că desfășoară acțiuni la Bruxelles împotriva României, în încercarea de a-l salva pe Dominic Fritz de sancțiunile care au intrat în vigoare în urma promulgării Legii ANI. Social-democrații susțin că USR încearcă să determine Parlamentul European și Comisia Europeană să intervină prin rezoluții și sancțiuni împotriva României

​"PSD condamnă ferm acțiunile incalificabile întreprinse de USR la nivelul Uniunii Europene împotriva României, în încercarea de a-l salva pe condamnatul Dominic Fritz de sancțiunile legale aplicabile în cazul conflictului de interese.​ Încercarea USR de a dezinforma Parlamentul European și Comisia Europeană pentru a interveni cu rezoluții și sancțiuni împotriva României reprezintă un act iresponsabil de trădare națională!​Cei de la USR solicită oficialilor europeni să pedepsească România, în favoarea președintelui lor de partid, omițând să precizeze că acesta este un condamnat definitiv pentru conflict de interese!"

PSD susține, de asemenea, că demersul USR ar fi „o campanie antinațională, dar și antieuropeană”, întrucât ar contrazice standardele de integritate recomandate României de Comisia Europeană.

​"Este o campanie antinațională, dar și antieuropeană, pentru că acționează în totală contradicție cu standardele de integritate recomandate României chiar de către Comisia Europeană! Cazul condamnatului Fritz întrunește toate vulnerabilitățile de integritate pe care Comisia Europeană le semnala României în analizele anticorupție și în rapoartele anuale din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare".

Social-democrații invocă Raportul anticorupție al UE privind România din 2014, despre care afirmă că prevedea că, odată ce deciziile privind conflictul de interese devin definitive, acestea trebuie să ducă la încetarea mandatului unui funcționar ales.

"Condamnatul Fritz și prefectul USR de Timiș au ignorat fără rușine acest principiu statuat de Comisia Europeană, dar și în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție din România!", scrie PSD.



Partidul mai spune că în Raportul MCV din 2015, Comisia Europeană recomanda României „să adopte legi stricte în materie de integritate” în cazul aleșilor locali, „având în vedere rolul-cheie jucat de aceștia în cadrul procedurilor de achiziții publice”.

"În mod evident, amenda simbolică aplicată de prefectul USR condamnatului Fritz este pe contrasens cu recomandarea Comisiei Europene, dar și cu deciziile ÎCCJ. o În ultimul Raport MCV din 2019, Comisia Europeană critica propunerile de modificare a sancțiunilor aplicate pentru conflict de interese în cazul aleșilor locali, cu un regim mai puțin exigent decât cel aflat în vigoare. Este exact ceea ce au încercat să facă acum cei de la USR în noua Lege a Integrității, când au propus amendamente care ar fi șters sancțiunile aplicabile în cazul condamnării definitive a primarului Fritz și a altor aleși locali.

Comisia Europeană arăta atunci că „aplicarea unor sancțiuni suficient de disuasive în caz de incompatibilitate și conflict de interese reprezintă un element important în prevenirea corupției”! Din fericire, această tentativă a USR a fost respinsă în Parlament, iar amendamentul PSD privind norma tranzitorie a noii legislații a vizat exact principiul Comisiei Europene enunțat încă din 2019, anume că „evoluțiile cu privire la legislația în materie de integritate să fie clarificate pentru a se evita riscul ca sancțiunile disuasive să nu mai poată fi aplicate în urma unei hotărâri judecătorești definitive, ceea ce ar constitui un regres în ceea ce privește integritatea”.

Reacția PSD apare în contextul în care Oana Țoiu, deputată USR și ministra Afacerilor Externe, și premierul interimar Ilie Bolojan au avut o discuție telefonică, luni, cu Michael McGrath, comisarul european pentru Justiție, în cadrul căreia i-au cerut să facă verificări în ceea ce privește „amendamentul Fritz” din Legea ANI și să analizeze dacă este cazul să nu aloce suma din PNRR - 770 de milioane de euro- pentru îndeplinirea acestui jalon, au declarat surse politice pentru Antena3.ro.