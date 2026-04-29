PSD anunță că toți secretarii de stat, prefecții și subprefecții partidului au demisionat, înaintea votului la moțiunea de cenzură

<1 minut de citit Publicat la 10:23 29 Apr 2026 Modificat la 11:44 29 Apr 2026

Liderul PSD, Sorin Grindeanu. PSD a anunțat că, după demisiile miniștrilor, au demisionat și secretarii de stat, prefecții și subprefecții partidului. Foto: Hepta

PSD anunță că toți reprezentanții săi care ocupau în Guvern funcțiile de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect au demisionat, în urma deciziei partidului de a depune o moțiune de cenzură pentru demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan.

"Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați din structurile guvernamentale constituie un act de demnitate, în deplină consecvență cu demersurile PSD în plan parlamentar.

PSD consideră că schimbarea modului de guvernare și oprirea declinului economiei naționale reprezintă în acest moment o miză mult mai importantă decât menținerea unor funcții sau portofolii într-un guvern nefuncțional", se spune în comunicatul formațiunii politice.

Miniștrii PSD au demisionat săptămâna trecută

Cei șase miniștri pe care îi avea PSD - La Transporturi, Agricultură, Energie, Sănătate, Justiție și Muncă - și vicepremierul Marian Neacșu și-au depus demisiile săptămâna trecută, fiind înlocuiți de interimari, titulari ai altor portofolii.

Luni, a demisionat și ultimul membru PSD din executiv.

E vorba de Radu Oprea, care ocupa funcția de secretar general al Guvernului.

PSD și AUR au depus, marți, moțiunea de cenzură cu care încearcă să-l demită pe premierul Ilie Bolojan.

Moțiunea a fost semnată de peste 250 de parlamentari și va fi supusă votului în plen pe 5 mai.

