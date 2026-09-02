PSD atacă USR după condamnarea lui Clotilde Armand: „Fără penali în funcții publice. Cu excepția celor din USR”

1 minut de citit Publicat la 16:11 02 Sep 2026 Modificat la 16:11 02 Sep 2026

„Am venit să preiau mandatul”, a spus Clotilde Armand. Foto: Hepta

Partidul Social-Democrat (PSD) a transmis, miercuri, un mesaj ironic după condamnarea în primă instanță a fostului primar al Sectorului 1, Clotilde Armand. „Avem o nouă specie de penali: «Penalii buni din USR»”, au spus social-democrații.

Concret, PSD susține că USR le cere politicienilor condamnați să se retragă din politică, dar nu și atunci când este vorba despre membri ai partidului.

„Acum e oficial! Avem o nouă specie de penali: 'Penalii buni din USR'

Doar penalii din alte partide sunt răi și trebuie să facă 'pasul în spate' din politică. Doar condamnații din alte partide trebuie să plece ca să nu păteze integritatea clasei politice. Și doar în cazul penalilor răi, justiția este bună și corectă, iar deciziile instanțelor nu trebuie comentate!

Penalii din USR sunt buni. La fel și condamnații pentru conflict de interese. Ei, sărăcuții, sunt victime ale 'justiției capturate' și ale instituțiilor politizate! În cazul lor, hotărârile instanțelor sunt abuzive, nedrepte și neconstituționale”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a partidului.

Totodată, PSD ironizează sloganul USR „Fără penali în funcții publice”.

„Însă, penalii și condamnații buni din USR #rezistă și se luptă pentru democrație! Deci trebuie să fie primii pe listele electorale ale USR și să ocupe funcții publice!

Sloganul USR rămâne în vigoare, dar cu o completare:

'Fără penali în funcții publice! Cu excepția celor din USR'”, au încheiat social-democrații.

Reacția PSD vine după ce Judecătoria Sectorului 1 București a condamnat-o luni pe Clotilde Armand, vicepreședinte USR, la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane în formă continuată .

Instanța a dispus, totodată, confiscarea sumei de 18.720 de lei și a fixat un termen de supraveghere de doi ani pentru condamnată

Decizia instanței nu e definitivă.