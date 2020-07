PSD, lovitură dură pentru Robert Negoiță. Actul oficial a fost trimis deja!

O notificare în acest sens, semnată de președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a fost trimisă vineri Prefecturii Municipiului București.Robert Negoiță nu a demisionat până în acest moment din PSD.

În schimb, edilul Sectorului 3 din București, Robert Negoiță, a lansat partidul "București 2020", al cărui președinte este și din partea căreia va candida la alegerile locale din toamnă.

„Astăzi lansăm un partid nou. Îl anunţăm azi. (...) Este un moment de cotitură. Avem nevoie de un restart în România în general, iar în Bucureşti în mod special”, a anunțat Negoiţă, într-o conferinţă de presă.

La începutul lunii iulie, Robert Negoiţă a anunţat că nu va mai candida din partea PSD pentru un nou mandat la sectorul 3 al Capitalei.

Pe cine susține Robert Negoiță la Primăria Generală

Robert Negoiță a declarat, joi, la Sinteza zilei că nu exclude posibilitatea de a-l susține la alegerile locale pe liderul Pro România Victor Ponta. Edilul Sectorului 3 a subliniat că a avut discuții cu mai multe partide pentru o alianță cu șanse de câștig la alegerile locale.

Întrebat dacă l-ar susține pe Victor Ponta la Primăria Capitalei, Robert Negoiță a răspuns: "Atâta timp cât eu sunt hotărât să nu candidez la Primăria Generală - plecăm de la această variantă - analizez cu grijă candidaturile care vor fi și am să votez, eventual am să sprijin, orice candidatură pe care o consider ca fiind cea mai potrivită din cele cu șanse. Este normal să susțin pe cineva - Bucureștiul are nevoie să fie condus de o persoană capabilă să realizeze lucruri pentru București: fapte!", a spus Robert Negoiță.

Robert Negoiță a precizat că nu a avut discuții doar cu Victor Ponta, ci cu mai mulți lideri politici pentru a face o alianță cu șanse pentru București. Despre posibilitatea de a-l sprijini pe Nicușor Dan împotriva Gabrielei Firea, Negoiță a răspuns că va susține candidatul pe care îl va considera cel mai potrivit să ocupe această funcție.