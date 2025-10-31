Radu Miruţă anunţă că Bolojan nu va merge, luni, să dea explicaţii în Parlament. Mesaj pentru PSD: "Nu poţi fi şi pe cal, şi în căruţă"

Ministrul Economiei, Radu Miruță. Foto: Agerpres

Ministrul Economiei a transmis, vineri, într-o conferinţă de presă, că Ilie Bolojan nu se va prezenta, luni, în Parlament, așa cum au votat PSD şi AUR, care cer explicaţii pentru retragerea trupelor americane din România. Premierul va merge, la începutul săptămânii viitoare, "să semneze un contract important, pentru industria de apărare, cu Rheinmetall", susţine Radu Miruţă.

"Luni, împreună cu premierul, vom semna un contract, pentru industria de apărare, cu Rheinmetall, un pas în faţă pentru dezmorțirea industriei de apărare. Ce fac cei de la PSD observă şi lumea... Nu poţi şi pe cal, şi în căruţă, să spui că eşti la coaliţie, că eşti cel mai mare partid din coaliţie, că eşti la masa Guvernului, dar să întrebi ce se întâmplă în Guvern. E uşor greu de înţeles.

Eu ştiu că prim-ministrul a răspuns că nu poate merge, e programul anunţat, se va semna acest acord cu Rheinmetall, nu ştiu ceilalți colegi ce vor face (n.r. - Oana Ţoiu şi Ionuț Moşteanu).

Bolojan: "Apărarea națională nu trebuie transformată în circ"

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, într-un interviu pentru Observator, că așteaptă invitația formală pentru a veni în Parlament, așa cum au votat parlamentarii PSD și AUR, pentru a da explicații cu privire la anunțul SUA de a retrage o parte din trupele staționate în România.

“Aștept să primesc invitația și voi răspunde instituțional. Când ai o funcție de răspundere în țara noastră sunt lucruri cu care nu te joci. Apărarea țării noastre, interesele noastre majore trebuie să fie un pachet de probleme pe care oamenii responsabili le scot din zona de lupte politice ieftine pentru a marca un punct sau altul.

Am mai spus-o că dacă vrem să obținem rezultate maxime în plan extern de exemplu pentru țara noastră, problemele noastre strategice, apărarea este una dintre ele, nu trebuie transformate într-un circ și dispute”.

Întrebat dacă mai discută cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, premierul Bolojan a răspuns: “Discut cu toți președinții partidelor din coaliție și întotdeauna am încurajat relații de respect și colegialitate”.

PSD și AUR au votat împreună, în ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților, să-l cheme pe Ilie Bolojan luni, în Parlament, să dea explicații cu privire la anunțul Statelor Unite că își vor retrage o parte din trupele staționate în România.

Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat, joi, suplimentarea ordinii de zi a ședinței de plen de luni, 3 noiembrie, cu solicitarea din partea Grupului parlamentar al PSD de a-l convoca pe Ilie Bolojan în Parlament ca să dea explicații referitoare la anunțul Administrației Trump.