Radu Miruță, ministrul propus interimar la Apărare, și-a publicat diplomele pe Facebook: „Facultatea de Drept am făcut-o ca hobby”

Ministrul Economiei Radu Miruță. Foto: Agerpres

Ministrul Economiei, Radu Miruță, propus de premierul Ilie Bolojan pentru a prelua interimar Ministerul Apărării după demisia lui Ionuț Moșteanu, și-a publicat, vineri, pe pagina de Facebook, diplomele. „Ca să îmi apăr școala serioasă făcută la timp”, a scris ministrul.

„Răspund din respect pentru oamenii plătitori de taxe care au dreptul să afle adevărul atunci când cei deranjați de măsurile luate în minister urlă din toți rărunchii. Răspund pentru că îmi apăr școala serioasă făcută la timp, cu rezultate în articole științifice publicate și premiate internațional, unde nu se publică dacă nu se prezintă lucrarea și se raspunde la întrebări, răspund pentru că am ce și pentru că în țara asta în care cei care acum urlă deranjați de lipsa butoanelor ne-au dus tot în jos, chiar dacă au avut toate pârghiile și butoanele din lume să își demonstreze dimensiunea competenței, dar au eșuat”, a scris ministrul Economiei.

Radu Miruță spune că a făcut Facultatea de Drept ca hobby și vorbește în mesajul său despre controversele privind un schimb de terenuri în Târgu Jiu, precum și despre o posibilă incompatibilitate.

„Am absolvit liceul cu media 9.80, am intrat la facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, tot cu media 9.80, in urma a doua probe de examen, nu am avut in timp de 5 ani nicio restanta, am luat examenul de admitere la doctorat imediat dupa terminarea facultatii, rezultatele tezei de doctorat fiind validate prin 12 lucrari stiintifice cotate ISI, cand minimul cerut era de 2;

- in a doua parte a anului 4 de facultate m-am angajat part time (4 ore pe zi), la Cosmote Romania, in departamentul de proiectare a retelei. Da, asa se numea pozitia IP Design Engineer. Asa sunt denumirile pozitiilor in companiile internationale;

- da, facultatea de drept de la Tg Jiu am facut-o ca hobby, nici acum nu am ridicat diploma de acolo, nu m-am laudat cu ea, nu am ascuns-o. Fiindca la Electronica nu am avut niciodata restante, pentru examenele care se suprapuneau, mergeam la examenele de la Tg Jiu la sesiunea din toamna.

- nu am avut absolut nicio incompatibilitate ca parlamentar si expert tehnic judiciar, dupa cum spune legea si vedeti in raspunsul de la ANI pe acest subiect. Am facut cerere de suspendare fiindca nu mai aveam timp sa fac expertizele si luam amenda daca eram activ si nu faceam. Nu pentru ca eram incompatibil, ci pentru ca mi-am facut treaba serios ca parlamentar;

- schimbul de teren de la Tg Jiu s-a intamplat acum 23 de ani, dupa doua expertize de evaluare, cu votul in unanimitate al tuturor consilierilor locali, pentru nevoia invocata de Primaria Tg Jiu. Nu in schimb a ceva, nu subevaluat, nu pe intuneric;

- pentru astfel acuzatii, in care un jurnalist local a scris despre mine vreo 60 de articole in 23 de zile aceste lucruri l-am actionat in judecata, unde a mentionat ca sunt singurul presedinte judetean de partid poltitic parlamentar de la care nu a luat bani, si am castigat. Este vb despre dosarul nr 4190/95/2021, castigat definitiv la ICCJ, care mentioneaza negru pe alb ca acuzatiile au fost nefondate, ca au avut scopul de a imi prejudicia imaginea si ca imi plateste daune morale”, a scris ministrul.