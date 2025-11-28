Ce urmează după demisia lui Ionuț Moșteanu. Surse: „Ultimul cuvânt îl va avea președintele Nicușor Dan”

1 minut de citit Publicat la 14:20 28 Noi 2025 Modificat la 15:18 28 Noi 2025

Ionuț Moșteanu a demisionat de la Ministerul Apărării. Foto: Profimedia Images

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat, vineri, din funcția de ministru al Apărării, după scandalul studiilor universitare. Moșteanu și-a anunțat demisia într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, după o discuție avută vineri dimineață cu președintele României Nicușor Dan.

După anunțul ministrului, premierul Ilie Bolojan urmează să trimită la Palatul Cotroceni demisia lui Ionuț Moșteanu și propunerea unui interimar din Cabinet. Acesta va fi și vicepremier interimar în Guvernul Bolojan.

Bolojan a anunțat că propunerea de interimar la Ministerul Apărării și vicepremier în Guvern va fi ministrul USR al Economiei, Radu Miruță.

„Am luat act de demisia domnului Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al guvernului României. Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului. Îi voi propune președintelui României ca interimatul funcției să fie asigurat de dl Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”, a transmis Iilie Bolojan.

Potrivit legii, interimatul în funcție poate dura 45 de zile, termen în care premierul trebuie să propună un nou ministru. Viitorul ministru al Apărării și vicepremier va fi propus de USR.

Liderii partidului au avut o ședință, vineri, după demisia lui Moșteanu, în care nu au luat o decizie cu privire la numele celui care îl va înlocui pe Moșteanu. În partid sunt discutate mai multe variante, una dintre ele fiind deputatul USR Alexandru Dimitriu. De asemenea, sunt vehiculate numele deputatului USR Bogdan Rodeanu și fostul deputat USR Nicu Fălcoi.

Cel mai probabil, înainte de desemnarea partidului pentru Ministerul Apărării, vor exista discuții atât cu premierul Ilie Bolojan cât și cu președintele Nicușor Dan. Președintele este cel care va avea, în final, ultimul cuvânt, spun surse politice.

Aceleași surse spun că nominalizarea ar trebui făcută rapid, dată fiind importanța ministerului într-o perioadă cu un război la graniță, cu drone care intră în spațiul aerian al României și cu investiții importante din fondurile europene SAFE în Apărare.

Demisia lui Ionuț Moșteanu este a doua demisie din Guvernul Bolojan, după cea a vicepremierului Dragoș Anastasiu. Acesta a demisionat după scandalul șpăgii date la ANAF. În locul lui Anastasiu, Bolojan a numit-o pe Oana Gheorghiu în funcția de vicepremier.