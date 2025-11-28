Premierul Ilie Bolojan, după demisia lui Ionuț Moșteanu: „Am luat act. Îi mulțumesc”

1 minut de citit Publicat la 12:42 28 Noi 2025 Modificat la 12:42 28 Noi 2025

Deși scandalul privind studiile sale a luat amploare, premierul Ilie Bolojan a declarat că nu îl va demite pe Moșteanu.Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a transmis, într-un comunicat de presă, că a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al Guvernului. Prim-ministrul i-a mulțumit pentru cele cinci luni de activitate și a anunțat că îi va propune președintelui Nicușor Dan ca intermatul funcției să fie asigurat de ministrul Economiei, Radu Miruță.

„Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului”, a precizat prim-ministrul.

De asemenea, premierul a anunțat că îi va propune președintelui României ca interimatul funcției să fie asigurat de Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Ionuț Moșteanu a demisionat după cinci luni din funcția de ministru al Apărării, în urma unui scandal privind studiile sale. Ministrul demisionar a scris, într-un CV mai vechi, postat pe site-ul companiei TAROM, Ionuț Moșteanu scrisese că a absolvit Universitatea Athenaeum din Bucureşti. Contactată, Universitatea a transmis că ministrul Apărării nu a figurat niciodată înregistrat ca student la instituție.

La scurt timp, Ionuț Moșteanu și-a publicat, pe Facebook, diploma de licenţă la Universitatea Bioterra, Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic. Ministrul Apărării a admis că a făcut „o greșeală”, care „îl jenează”. „Nu am dat prea multă atenţie atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a mai spus ministrul.

Ministrul Apărării a absolvit doi ani de studii la Universitatea Bioterra într-un singur an, potrivit unei adeverințe obținute în exclusivitate de Antena 3 CNN.

Deși scandalul privind studiile sale a luat amploare, premierul Ilie Bolojan a declarat că nu îl va demite pe Moșteanu. Mai mult chiar, prim-ministrul a spus că i-a transmis lui Moșteanu un mesaj de încurajare: „Eu i-am spus 'Capul sus'”.

Premierului a explicat că, în contextul negocierilor pentru programul SAFE, continuitatea la nivelul Ministerului Apărării este esențială. De asemenea, Ilie Bolojan a spus că el a încercat să lucreze cu miniștrii în funcție, nu cu CV-uri sau diplome, iar în ceea ce îl privește pe Moșteanu colaborarea lor a fost una bună. Totuși, premierul a declarat că ministrul Apărării trebuie să ofere explicații suplimentare pentru a lămuri acuzațiile privind studiile sale.