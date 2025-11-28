Surse: Alexandru Dimitriu ar putea fi propunerea USR pentru Ministerul Apărării. Cum arată CV-ul său

Deputatul Alexandru Dimitriu ar putea fi propunerea USR pentru Ministerul Apărării. Foto: Facebook.

Liderii USR s-au reunit, vineri, în ședința Biroului Național, după demisia ministrului Apărării Ionuț Moșteanu. Potrivit surselor Antena 3 CNN, liderii USR urmează să decidă ca interimatul funcției să fie preluat de ministrul Economiei Radu Miruță, și de asemenea, să propună și numele viitorului ministru al Apărării. Potrivit surselor citate, ar fi vorba de deputatul USR Alexandru Dimitriu.

Dimitriu este deputat USR de București, a urmat cursurile ASE unde nu și-a luat licența, în schimb a obținut licența la Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu în 2006. De asemenea, are și o diplomă de master, obținută în 2010 la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti și este doctor în drept la aceeași facultate.

Dimitriu a fost secretar de stat în ministerul Justiției în 2021, potrivit CV-ului de pe Camera Deputaților și consilier local la sectorul 5 până în 2024 când a obținut un madnat de deputat din partea USR.

Ministrul Apărării a demisionat, vineri, după ce a fost acuzat că și-a falsificat CV-ul pentru a putea obține diverse funcții în stat. Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia într-o postare pe Facebook, precizând că face acest gest „cu asumare și respect față de Armata Română.”

Premierul Ilie Bolojan a transmis, într-un comunicat de presă, că a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al guvernului României.