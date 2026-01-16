Radu Miruță spune că România este pregătită dacă Rusia lovește la Gurile Dunării: „Armata are un plan optim pentru orice situație”

Recent, președintele rus Vladimir Putin a amenințat că va obține „prin orice mijloace” teritoriile ucrainene până la granița cu țara noastră. Sursa foto: Institutul pentru Studiul Războiului

România este pregătită pentru o eventuală lovitură a ruşilor la Gurile Dunării. Asta spune ministrul Apărării, Radu Miruță, într-un interviu exclusiv acordat Antena 3 CNN. „Armata Română are un plan optim pentru a fi pregătită pentru orice conflict”, a spus Miruță.

„Nu toată armata rusă va veni să atace România. Activitățile Rusiei reprezintă principalul risc pentru România. Ceea ce face Rusia în Ucraina este considerată principala amenințare atât militară, cibernetică, cât și hibridă. Planurile armatei sunt actualizate constant.

Armata Română are un plan optim pentru a fi pregătită pentru orice conflict care ar putea afecta interesele României. Armata Română nu este singură”, a spus Radu Miruță, într-un interviu exlusiv Antena 3 CNN.

Recent, președintele rus Vladimir Putin a amenințat că va obține „prin orice mijloace” teritoriile ucrainene până la granița cu țara noastră. Putin a declarat, joi, că Rusia „va «elibera» Donbasul și Novorossia — prin mijloace militare sau de altă natură”. Președintele rus folosește cuvântul „Novorossia” pentru a se referi la regiunile de sud și de est ale Ucrainei. Acestea se întind până la granița cu România.

„În orice fel de afirmație, președintele Putin trebuie luat în serios și contează foarte mult dacă o astfel de decizie ar fi pusă în aplicare de capacitatea de descurajare a partenerilor noștri din NATO”, explica fostul ministru de externe Cristian Diaconescu.

În același timp, Rusia continuă atacurile hibride și sabotajele în țări NATO, inclusiv în România.

Serviciul de informaţii militare GRU al Rusiei a fost responsabil de tentativa de incendiere din 2024 a unei fabrici din Lituania care furnizează scannere de unde radio armatei Ucrainei, au afirmat vineri Poliţia şi Procuratura de la Vilnius. Oficialii au adăugat că 6 cetăţeni din Spania, Columbia, Cuba, Rusia şi Belarus au fost acuzaţi pentru respectivul incident, iar grupul a încercat să întreprindă atacuri similare şi în Polonia, România şi Republica Cehă. Un raport internaţional arată cum Rusia testează "liniile roşii" ale NATO cu ajutorul „agenților de unică folosință”.