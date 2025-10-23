Rafila, despre bătălia pentru Primăria Bucureștiului: "Drulă povesteşte ce va face, dar Băluţă arată șantierele aflate în desfăşurare". Foto: Antena 3 CNN

Deputatul PSD Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătăţii, a făcut o comparaţie, joi seară, la Antena 3 CNN, între posibilul candidat al PSD la Primăria Bucureștiului, Daniel Băluţă, şi propunerea USR-ului la această funcţie, Cătălin Drulă, amintind despre proiectele pe care le derulează actualul primar de la Sectorul 4.

Rafila a punctat că va exista un singur candidat din partea PSD-ului pentru postul de edil al Capitalei. "Procedura de selecţie va avea loc în cadrul unui Birou Politic Naţional. Ce este important este că cetăţenii au nevoie de un candidat care nu se laudă cu sprijinul pe care îl are, ci care poate să demonstreze că a făcut proiecte consistente în Bucureşti", a afirmat Rafila.

Fostul ministru al Sănătăţii a evitat să răspundă concret dacă Băluţă va fi candidatul PSD-ului pentru Primăria Bucureștiului:

"Eu nu sunt în măsură să iau astfel de decizii. Sunt 3 primari de sector experimentați, iar doamna Firea a fost şi ea primar general. Trebuie să alegem un candidat care demonstrează că performează, iar domnul Băluţă cred că demonstrează acest lucru, nu o să mă antepronunţ, dar şi doamna Firea are o experienţă importantă".

În continuare, Rafila a făcut o comparaţie între Băluţă şi Drulă:

"Eu cred că este o ocazie ca impresia cetăţenilor referitoare la coaliţie să se schimbe. Cred că trebuie să arătăm oamenilor ce am făcut, nu să existe atacuri reciproce. Domnul Drulă povesteşte ce va face, domnul Băluţă arată cetăţenilor ceea ce a făcut, arată toate șantierele aflate în desfăşurare. Este o competiţie democratică. Poate să reprezinte un exercițiu care să ducă la o îmbunătăţire a funcționării coaliției".

Daniel Băluţă va fi candidatul PSD la Primăria Bucureștiului. "Sunt sigur că lucrul ăsta se va întâmpla"

"Dacă partidul va fi de acord, şi sunt sigur că lucrul ăsta se va întâmpla, cel mai probabil voi candida", a răspuns Daniel Băluţă, miercuri seară, la Antena 3 CNN, când a fost întrebat dacă va reprezenta PSD la alegerile de la Primăria Bucureștiului, care ar urma să aibă loc în 7 decembrie. În acelaşi timp, şi Gabriela Firea şi-ar dori să candideze, din partea social-democraţilor, la aceste alegeri.

"Realitatea va decide cine candidează din partea PSD. Doamna Firea este o foarte bună colegă, un europarlamentar care reprezintă România cu cinste. Sondajele pe care partidul le-a comandat vor stabili care dintre propuneri este mai bună. Viaţa este o competiţie, inclusiv în interior. E o competiţie plină de respect", a afirmat Băluţă, care a mai precizat:

"Sunt convins că în următoarele 7-10 zile lucrurile acestea vor fi clarificate, atât în ceea ce priveşte propria-mi decizie, cât şi decizia PSD".