Reacţia lui Nicușor Dan în scandalul Pahonţu. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă va convoca CSAT

Nicuşor Dan, preşedintele României. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a respins joi seara, la Chişinău, acuzațiile la adresa șefului SPP, Lucian Pahonțu, despre care Recorder a scris că ar fi fost prezent în decembrie 1989 la reprimarea manifestațiilor de la Revoluție. "Am citit un titlu, care m-a îngrijorat, am citit un articol şi n-am găsit nimic care să justifice titlul. Asta e analiza mea, la momentul ăsta", a menţionat Nicuşor Dan în cadrul conferinţei de presă susținute la Chișinău.

"Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție și Mineriadă este o pată în istoria României. E regretabil că Parchetele nu au elucidat până acum. Orice persoană care a reprimat, participând la una din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral nu are ce să caute într-o funcție din statul român. Domnul Pahonțu nu este în această situație", a declarat Nicușor Dan, după dezvăluirile Recorder despre generalul Lucian Pahonțu, șeful SPP.

Şeful statului a fost întrebat de unul dintre reporterii prezenţi la conferinţa de presă de la Chişinău dacă a făcut o evaluare a generalului Lucian Pahonțu, aşa cum a declarat la începutul mandatului, şi, totodată, i s-a cerut să spună dacă a primit sau nu informaţiile care au fost dezvăluite recent de presă.

"O evaluare a serviciului am făcut-o cumva cu propriile simţuri. Se pare că serviciul ăsta funcţionează, în interaţiunea pe care am avut-o cu diverşi ofiţeri în diferite situaţii de care dumnealor se ocupă, în special, de paza mea. Deci, mi se pare că e un serviciu profesionist şi reacţiile serviciilor externe cu care, tangenţial, m-am intersectat, sunt în aceeaşi direcţie", a precizat Nicuşor Dan.

Ulterior, şeful statului a adăugat: "O evaluare managerială nu am făcut, special pentru domnul Pahonţu, pentru că sunt multe, multe, multe alte restanţe mult mai importante – o strategie economică, pe care nu o avem, alegerile anulate. (...). Eu am văzut un articol de presă, care are un titlu care nu este justificat de conţinut. Nu ştiu care este scandalul".

La întrebarea "Veți convoca CSAT și veți solicita solicita schimbarea domnului Pahonțu?", Nicuşor Dan a răspuns astfel:

"Este o ședință CSAT pe 7 septembrie. Nu are legătură cu acest caz. Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție și Mineriadă este o pată în istoria România. E regretabil că Parchetele nu au elucidat până acum. Orice persoană care a reprimat, participând la una din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral nu are ce să caute într-o funcție din statul român. Domnul Pahonțu nu este în această situație".

Legat de acuzația că Lucian Pahonţu nu a depus de 18 ani declaraţia pe propria răspundere, întrucât nu a făcut poliţie politică, Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat dacă acceptă un şef de Serviciu Secret în România care îngreunează aplicarea legii în ceea ce îl privește.

"SPP-ul nu este un serviciu secret, este un serviciu de pază. Şi domnul Pahonţu, conform legii din România, când a fost numit, la propunerea preşedintelui, de către Consiliul Suprem de Apărare al Ţării, acum 21 de ani, CSAT a făcut o verificare, inclusiv la CNSAS, cu privire la a fi făcut sau nu poliţie politică", a răspuns șeful statului.

Un alt reporter i-a adresat președintelui României următoarea întrebare: "Ați zis că nu există dovezi că domnul Pahonțu ar fi participat la acțiuni de reprimare a manifestanților de la Mineriadă și de la Revoluție. Veți pune la dispoziție publicului documente care să confirme această afirmație?", iar oficialul a oferit următorul răspuns:

"Păi, nu. Este un drept, se numește nu poți face proba negativă. Trebuie să faci o probă pozitivă. Eu nu pot să dovedesc, nu știu, că n-am fost ieri la Cahul, trebuie să dovedească cineva că am fost la Cahul".

La întrebarea: "Informaţiile publicate de Recorder, în investigaţia publicată recent, deci, nu servesc motiv pentru o demisie a domnului Pahonţu?", şeful statului a declarat:

"Din nou, repet ce am spus: am citit un titlu, care m-a îngrijorat, am citit un articol şi n-am găsit nimic care să justifice titlul. Asta e analiza mea, la momentul ăsta".