Reacția României după ce Rusia a încălcat spațiul aerian al Estoniei: „Un gest iresponsabil”

Avioanele au rămas timp de 12 minute în spațiul aerian estonian, iar bombardiere rusești s-au apropiat de capitala Tallinn. sursa foto: Getty

Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a reacționat după ce trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au încălcat, vineri, spațiul aerian al Estoniei.

„România condamnă încălcarea spațiului aerian estonian de către trei avioane de luptă rusești. Această acțiune este iresponsabilă. Este ceea ce se întâmplă atunci când un agresor simte costul războiului și încearcă să escaladeze pentru a evita acest cost prin orice mijloace posibile. Cu atât mai mult este nevoie să adoptăm și să aplicăm cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni. În calitate de stat membru al UE și aliat NATO și ca țară confruntată cu astfel de provocări rusești, România își exprimă întreaga solidaritate cu Estonia”, a scris ministrul pe platforma X.

Incidentul a avut loc deasupra Golfului Finlandei, unde cele trei aeronave rusești au intrat fără plan de zbor, cu transponderele dezactivate și fără comunicare radio cu controlul traficului aerian.

Avioanele au rămas timp de 12 minute în spațiul aerian estonian, iar bombardiere rusești s-au apropiat de capitala Tallinn.

Este a treia încălcare a spațiului aerian al unui stat NATO într-o săptămână, după incidente similare în Polonia și România.

Oficialii estonieni au catalogat acțiunea drept „o îndrăzneală fără precedent”, iar Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a cerut adoptarea rapidă a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

NATO a confirmat reacția imediată a forțelor sale aeriene, subliniind că acesta este „încă un exemplu al comportamentului iresponsabil al Rusiei și al capacității alianței de a reacționa”.