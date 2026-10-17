Reacție dură a primarului din Iași, după ce filiala PNL a anunțat că nu votează Guvernul Niculescu: "Politrucii se joacă de-a politica"

Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi. Sursa foto: Agerpres

Primarul liberal din Iași, Mihai Chirică, a reacționat dur, sâmbătă, la scurt timp după ce organizația PNL Iași, din care fac parte mai mulți parlamentari, s-a pronunțat împotriva votării Guvernului Luca Niculescu.

"Decuplați de realitate, hrăniți din sinecuri! În timp ce România se prăbușește, politrucii se joacă de-a politica", și-a intitulat edilul postarea de pe o rețea socială.



"​Sute de mii de pelerini au venit la Iași în aceste zile. Am fost zilnic în mijlocul lor, am ascultat oameni simpli din toate colțurile țării și am văzut disperare pură: scumpiri sufocante, spitale fără bani, teama că nu mai sunt fonduri pentru pensii și salarii, o țară care se împrumută la dobânzi uriașe doar pentru a supraviețui de pe o zi pe alta.

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În acest timp, ce face conducerea PNL Iași, în frunte cu Alexandru Muraru? Emite comunicate sterile de presă și blochează din nou orice șansă de stabilizare a țării! ​Textul triumfalist dat publicității de PNL Iași demonstrează un singur lucru: Alexandru Muraru trăiește complet izolat de lumea reală.

​Mihai Chirică: Ipocrizia politrucilor depășește orice limită

Deconectat de la problemele românilor, obișnuit încă de la debutul carierei să sară dintr-o funcție călduță în alta și să trăiască exclusiv din sinecuri plătite din bani publici – o adevărată „specialitate” cultivată în familia sa – Muraru își permite luxul să joace politic pe umerii unei țări aflate în criză energetică și economică.

​Când nu ai muncit o zi în mediul privat, când nu știi ce înseamnă să plătești salarii, să administrezi un oraș sau să faci naveta într-un spital fără medicamente, e foarte ușor să stai la București și să dai lecții despre „principii” și „blocaje”, cerând chiar alegeri anticipate!

Ipocrizia politrucilor depășește însă orice limită. Aproape aceiași miniștri care sunt atacați vehement astăzi în comunicatele de partid au ocupat exact aceleași portofolii și în Guvernul Bolojan! Atunci, când împărțeau puterea și se aflau la masă, acești oameni erau buni, profesioniști și frecventabili? Iar astăzi, de la o zi la alta, au devenit dintr-o dată indezirabili?

Această dublă măsură arată că nu principiile sau interesul românilor îi ghidează pe acești politicieni de conjunctură, ci exclusiv calculul cinic pentru propriile scaune și jocul murdar de imagine.

Mihai Chirică: Valul de furie riscă să vă măture pe toți

​Oamenii s-au săturat de circ. Românii nu mai au răbdare pentru războaie politice de palat, orgolii și declarații sforăitoare. Pelerinii de la Iași și cetățenii acestei țări vor un Guvern funcțional ACUM, care să oprească haosul economic, nu filosofii despre cum să mai amânăm investirea unei echipe guvernamentale.

Avertizez încă o dată întreaga clasă politică: dacă veți continua să puneți calculele de partid și sinecurile de familie mai presus de stabilitatea României, valul de furie și nemulțumire care clocotește în populație vă va matura pe toți!

​Treceți la muncă, votați un Guvern și lăsați ieftinelile politice! Iașul și România au nevoie de soluții de urgență, nu de lecții de la politicieni care n-au lucrat o zi în viața lor!", a scris Mihai Chirică.