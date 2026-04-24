Remus Pricopie: "Poziția președintelui e corectă: nu poți construi un guvern pro-european sprijinit, chiar și indirect, de extremiști"

1 minut de citit Publicat la 22:38 24 Apr 2026 Modificat la 22:38 24 Apr 2026

Remus Pricopie avertizează totodată că încercările de „reevaluare la bucată” a actorilor suveraniști în contextul crizei politice reprezintă o eroare strategică. FOTO: Facebook/ Remus Pricopie

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a precizat într-o postare pe Facebook, că poziția președintelui Nicușor Dan privind formarea unui guvern minoritar pro-european este corectă, în condițiile în care o astfel de formulă susținută, chiar și indirect, de forțe extremiste ar genera incoerență și ar afecta credibilitatea angajamentelor europene ale României.

Acesta avertizează totodată că încercările de „reevaluare la bucată” a actorilor suveraniști în contextul crizei politice reprezintă o eroare strategică, care poate relativiza valorile democratice și orientarea pro-occidentală a țării.

“Poziția Președintelui Nicușor Dan este corectă: nu poți construi un guvern minoritar pro-european sprijinit, chiar și indirect, de forțe politice extremiste. O astfel de formulă ar genera incoerență, vulnerabilitate și ar afecta credibilitatea angajamentelor europene ale României.

În același timp, graba unor politicieni de a „reevalua la bucată” actorii suveraniști, în contextul actualei crize guvernamentale, reprezintă o eroare strategică. Dincolo de calculul politic de moment, o asemenea abordare indică o înțelegere insuficientă a riscurilor pe care le implică relativizarea valorilor democratice și a orientării pro-europene.

Mă bucur că, în aceeași linie cu Președintele Nicușor Dan, UDMR are un mesaj clar și nu lasă loc speculațiilor.

În perioade de criză, testul real al leadershipului nu este flexibilitatea fără limite, ci capacitatea de a rămâne consecvent unor principii fundamentale”, a scris Remus Pricopie.

Ce a declarat Nicușor Dan

Rectorul SNSPA a reacționat după ce președintele Nicușor Dan a declarat vineri că nu va accepta formarea unui guvern minoritar susținut de AUR.

"AUR are multe defecte, dar este totuși un partid. Nu îmi închipui că într-o situație de vot în Parlament parlamentarii AUR nu vor respecta consemnul partidului. (...) În situația ipotetică în care PNL sau PSD va veni la mine și vor spune 'vrem un guvern minoritar cu susținerea partidului AUR' eu nu voi fi de acord cu asta", a afirmat șeful statului.

El a reiterat că își menține decizia de a nu desemna un premier din partea unei eventuale coaliții PSD-AUR, PNL-AUR sau un premier PNL susținut în Parlament de AUR.

"Cred că este extrem de puțin probabil ca această solicitare să ajungă la mine", a adăugat Nicușor Dan.