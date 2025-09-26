REPER cere înlăturarea "de urgență" a simbolurilor legionare de pe Podul Basarab: "Un mesaj clar de validare a extremismului"

Podul Basarab. Foto: Agerpres

Partidul REPER solicită primarului general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, și autorităților municipale să intervină "de urgență" pentru înlăturarea însemnelor legionare și fasciste de pe Podul Basarab. Potrivit unui comunicat transmis vineri Agerpres, REPER solicită ștergerea imediată a inscripțiilor de pe pilonii Podului Basarab, informarea Consiliului General printr-un raport oficial cu privire la măsurile întreprinse de Primăria Capitalei și transmiterea unui raport din partea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București referitor la ancheta privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de lege în acest caz.



Consilierii municipali Ana-Maria Boghean, Cezar Cobianu, Cătălin Teniță și Andreea Leonte atrag atenția asupra "caracterului ilegal, ofensator și periculos al acestor însemne".



Legea nr. 217/2015 interzice afișarea simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.



"Menținerea în spațiul public a simbolurilor legionare și fasciste, într-un punct circulat și vizibil al Capitalei nu este doar o încălcare a legii, ci reprezintă un mesaj clar de validare a extremismului și de toleranță față de ideologii periculoase. Este revoltător ca aceste însemne să rămână luni de zile pe domeniul public. Cerem primarului general Stelian Bujduveanu să intervină imediat pentru a proteja Bucureștiul de orice manifestare extremistă, care reprezintă o amenințare reală pentru valorile democratice", a declarat Ana-Maria Boghean, vicepreședinte al REPER.



Potrivit acesteia, recepția lucrărilor la Podul Basarab este programată abia pentru decembrie 2026, însă nu se poate permite ca simbolurile extremiste să rămână neatinse până atunci.

"Spațiul public trebuie să fie liber de extremism și să transmită un mesaj clar - Bucureștiul nu tolerează fascismul și legionarismul", a subliniat reprezentanta REPER