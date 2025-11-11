Replica Oanei Gheorghiu pentru Carmen Uscatu: „Sper că nu este vorba de o intenție de a mă înlătura”

2 minute de citit Publicat la 12:11 11 Noi 2025 Modificat la 12:11 11 Noi 2025

Carmen Uscatu (stg.), si Oana Gheorghiu (dr.), co-fondatoare Asociatia Daruieste Viata. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Vicepremierul Oana Gheorghiu a reacționat marți, printr-o declarație pentru G4Media, după ce Carmen Uscatu, partenera sa din organizația „Dăruiește Viață”, a spus despre ea că s-ar afla în incompatibilitate pentru că nu s-a retras din Adunarea Generală a ONG-ului.

Reacția lui Gheorghiu vine după interviul publicat luni de HotNews, în care Carmen Uscatu a susținut că vicepremierul nu a făcut pasul înapoi din structurile asociației, deși legislația privind regimul demnitarilor ar impune acest lucru.

„Respect întru totul legislația privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului. M-am autosuspendat din funcția executivă și din Consiliul Director al Asociației Dăruiește Viață înainte de preluarea funcției de viceprim-ministru, în deplină conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003. Am comunicat acest lucru în interiorul Asociației, înainte ca informația privind numirea mea să devină publică, și am transmis toate documentele necesare pentru formalizarea deciziei și pentru asigurarea continuității proiectelor pe care le-am coordonat”, a declarat Oana Gheorghiu.

„Legislația românească nu impune membrilor Guvernului să renunțe la calitatea de membri fondatori ai unui ONG”

Vicepremierul, numită în funcție săptămâna trecută de premierul Ilie Bolojan, a subliniat că fiecare etapă a fost făcută în acord cu avocații, pentru a respecta integral legislația în vigoare.

„Fiecare pas a fost făcut în consultare cu avocații, tocmai pentru a mă asigura că respect legea și principiile de integritate publică. În prezent, am rămas doar membru fondator al Asociației Dăruiește Viață, ceea ce, potrivit statutului organizației, presupune apartenența la Adunarea Generală, nu la structura executivă de conducere. Atribuțiile privind gestionarea activității curente revin Consiliului Director, din care nu mai fac parte”, a explicat aceasta.

Gheorghiu a respins categoric acuzațiile de incompatibilitate, argumentând că legea nu impune membrilor Guvernului renunțarea la calitatea de membri fondatori ai unei organizații non-guvernamentale.

„Prin urmare, nu există nicio incompatibilitate legală, iar statutul meu este 100% conform legii. Legislația românească nu impune membrilor Guvernului obligația de a renunța la calitatea de membri fondatori ai unei organizații neguvernamentale, existând și alte persoane în Guvernul României care sunt membri în organizații neguvernamentale.

Am fondat această asociație acum 13 ani și rămân mândră de tot ce am construit împreună — o organizație independentă, susținută de peste 350.000 de oameni și 8.000 de companii, care a demonstrat că solidaritatea poate schimba sistemul de sănătate din România”, a adăugat vicepremierul.

„Sper că nu este vorba de o intenție de a mă înlătura din calitatea de membru fondator al Asociației”

Totodată, Oana Gheorghiu a subliniat că activitatea sa din Executiv nu se suprapune în niciun fel cu cea din asociația „Dăruiește Viață”, iar orice afirmație contrară este „falsă și neîntemeiată”.

„Nu există nicio interferență între atribuțiile mele guvernamentale și activitatea Asociației Dăruiește Viață și cu atât mai mult cu privire la calitatea mea de membru fondator, iar orice afirmație contrară este falsă și neîntemeiată. Sunt surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu și sper că este vorba despre o neînțelegere a cadrului legal privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului, și nu de o intenție de a genera presiune sau confuzie în spațiul public ori de a mă înlătura din calitatea de membru fondator al Asociației. Rămân deschisă unei discuții directe, între noi, așa cum am procedat întotdeauna”, a afirmat Oana Gheorghiu.