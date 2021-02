Patronatele din turism, apel disperat către Guvernul Cîțu și Klaus Iohannis: "Voucherele de vacanță contribuiau la supraviețuirea sectorului și serviciilor conexe"

Mai multe patronate și asociații din turism cer ajutor pentru gestionarea efectelor pandemiei asupra sctorului turism dar și reconsiderarea unor măsuri anunțate de Guvern, cum ar fi tăierea voucherelor de vacanță.

Scrisoare deschisă către autoritățile statului privind situația dramatică a turismului românesc

Stimate Domnule Președinte, Klaus Werner Iohannis

Stimate Domnule Prim - Ministru, Florin Cîțu,

Stimate Domnule Președinte al Camerei Deputaţilor , Ludovic Orban

Stimată Doamnă Președinte al Senatului , Dragu Anca Dana

Stimate Domnule Ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare,

Stimate Domnule Ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Năsui

Stimată Doamnă Ministru al Muncii, Raluca Turcan



Turismul este cel mai sensibil domeniu la factorii externi și nu e un secret pentru nimeni și cu atât mai puțin pentru domniile voastre, că este unul dintre sectoarele economice dramatic afectate de pandemia provocată de apariția virusului SARS-Cov-2.

“Turismul” nu e doar un cuvânt, ci un întreg ecosistem format din sute de mii de angajați, patroni, furnizori – asupra cărora planează spectrul șomajului și al falimentului. dar și singura modalitatea prin care românii au șansa de a se “vindeca” de stresul major indus de pandemie și de incertitudinile generate de întrebarea “Ce va fi mâine?”.

Nu omitem faptul că turismul este important și pentru economia națională, dar în primul rând această ramură de activitate este extrem de importantă pentru sănătatea populației, fiind cea mai facilă și eficientă metodă pentru combaterea stresului, principalul factor care generează apariția majorității bolilor.



La nivel mondial, dialogul public-privat din turism a fost cel care a determinat dezvoltarea destinațiilor turistice și a condus la consacrarea acestora și la transformarea lor în adevarați poli de creștere economică. În ceea ce privește România, realitatea stă cu totul altfel: ne vedem confruntați cu acțiuni și inițiative care nu au nici o legatură cu acest dialog. După ce am lucrat luni de zile, începând cu aprilie 2020, alături de reprezentanții Guvernului, la identificarea și fundamentarea unor soluții concrete pentru acest sector de activitate cu capital românesc, preponderant în turism, , asistăm la luarea unor decizii care ne împing în colaps economic!

Iată că suntem la jumătatea lunii februarie 2021 și nici una dintre măsurile legiferate nu se aplică cu adevărat:

Măsura M2 este blocată, după cum am aflat indirect, de pe canalele media, din “lipsa finanțării”. Mai mult decât atât, măsura M2 este o masură generală pentru toate domeniile, nu doar pentru turism, așa cum a fost concepută inițial și agreată cu reprezentanții noștri. Aceasta în condițiile în care turismul este singurul sector de activitate care a fost închis și nu a primit nicio compensație/despăgubire.

Măsura M3 este blocată din diferite motive, ducând accesarea banilor într-un viitor îndepărtat și incert;

OUG 224/2020 (măsura care prevede compensarea a 20% din pierderile la CA) trebuia sa fie specifică pentru turism, însă nu s-a aplicat.

Deși Uniunea Europeană a acordat un buget suficient pentru sprijinul companiilor afectate de pandemie, mai ales pentru ramura de activitate turism, și Guvernul Romaniei a promis o infuzie de 500 milioane de euro pentru turism, dar banii nu au fost alocați nici până în acest moment. Perspectivele sunt și mai sumbre pentru că s-a anunțat eliminarea voucherelor de vacanță, ceea ce înseamnă distrugerea turismului cu o sumă ce depășește 300 milioane de euro. Efectul acestei decizii care a fost luată fără ca mediul de afaceri să fie consultat, s-a reflectat imediat în scaderea rezervărilor turistice, ceea ce reprezintă încă o mână de pământ aruncată pe sicriul în care zace turismul românesc.

Voucherele de vacanță sunt o formă de sprijin pentru angajații care au beneficiat de acestea, în condițiile in care statisticile europene arată că românii alocă printre cele mai mici bugete pentru vacanță, iar în perioade de criză, aceasta este prima cheltuială pe care o taie de pe listă. De asemenea sunt un real sprijin pentru dezvoltarea turismului autohton, dar și pentru încasările la buget, pentru ca multe unități de cazare care activau la negru au preferat să se autorizeze și, așadar, să plătească taxe la stat.

Cifrele oficiale sustin afirmatia de mai sus; astfel, potrivit datelor de pe site-ul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în perioada 2014-2016 s-au clasificat un numar de 41,493 de spații de cazare. Începând cu anul 2017, datorită introducerii voucherelor de vacanță, numărul spațiilor de cazare clasificate a crescut brusc și evident, până în anul 2019 fiind clasificate 128,144 de spații de cazare. Așadar, un număr triplu de unitati de cazare. Statisticile ne indica faptul că, pe lângă diminuarea turismului la negru și creșterea gradului de colectare, voucherele de vacanță au stimulat investitiile in turism, ceea ce a dus, implicit, la creșterea numărului de locuri de muncă în turism. Este de asteptat ca una dintre consecințele directe ale eliminării voucherelor să fie scăderea sumelor colectate de stat; își permite un stat afectat la rândul său de pandemie să se lipsească de aceste sume?

Pe lângă impactul economic extrem de important, vorbim și de rolul socio-educațional pe care-l are practicarea turismului pentru tinerii acestei țări. În contextul în care România nu mai dispune de prea multe tabere/centre de agrement, iar în școli nu mai sunt susținute acele excursii și tabere tematice în care copiii noștri să învețe ce însemană natura, cultura, istoria, geografia, spiritul organizatoric și cum să te comporți într-un grup de turiști, le încălcăm și dreptul de a merge în vacanță cu famiile lor. Nimeni, nici măcar o autoritate a statului nu poate încălca un asemenea drept pentru că este unul dintre drepturile fundamentale ale omului, și anume dreptul la odihnă. Turismul social și turismul pentru tineret sunt forme ale activităţi de turism cărora trebuie să le acordăm importanţa cuvenită, seniorii și tinerii acestei țări fiind, din punct de vedere demografic două segmente importante de cerere turistică. Prin eliminarea acestor instrumente de plată ale vacanțelor, vor dispărea nevoile turistice ale multor români care nu-și permit să practice turismul nici măcar în țara lor!

Privind retrospectiv și analizând declarațiile făcute la finalul anului trecut de reprezentanții Guvernului, dând asigurări că voucherele de vacanță se vor acorda în continuare și că banii pentru Masura M2 nu vor întârzia să apară, tragem concluzia – în lumina noilor evenimente – că au fost doar afirmații cu valoare electorală. Ca antreprenori în turism, dar și ca cetățeni ai acestei țări, ne simtim înșelați și abandonați de acest Guvern care lucrează împotriva noastră, împotriva economiei naționale și, prin aceasta politică, nu face altceva decât să se auto-saboteze.

Suntem în al doilea an de pandemie, al doilea an fara nici o măsură în sprijinul acestui sector! Va aducem la cunoștință ca Organizația Mondială a Turismului a definit în repetate rânduri, având la baza studii statistice de impact, rolul de factor multiplicator pe care il are turismul în orice țară. Este singurul sector de activitate care permite rotirea disponibilităților bănești în economie în timp real, scurt, fără alte intervenții. Afectarea turismului determina afectarea imediată a altor multiple sectoare de activitate – furnizori de marfuri si materiale, prestatori de servicii, producatori diversi, economii locale, bugete familiale s.a. Bugete ale unor familii care oricum se vor confrunta si cu diminuările de venituri și care nu-și vor mai permite vacanțe, limitând astfel accesul la sănătate, la resursele naturale oferite de țara noastră, adică - PREVENȚIE.

Declarațiile recente în presă conform cărora mai exista vouchere nefolosite „în piață” în valorea de 2,4 mld lei au indus în eroare opinia publică. Vrem să știm exact pe ce baze sunt fundamentate aceste declarații publice și cerem asumarea publică a dezinformării deoarece din informațiile primite de la Ministerul Finanțelor rezultă că valorea voucherelor disponibila este de 4 ori mai mică.

Membrii FPTR militează încă din anul 2005 pentru ca turismul romanesc sa devina o ramura strategica a economiei naționale si sa fie inclus ca atare in politicile de dezvoltare ale guvernului asa cum a fost trecut doar declarativ în toate programele de Guvernare.



Având în vedere contextul epidemiologic, în care Comisia Europeană a stabilit ca prioritate, alături de măsurile urgente de limitare a răspândirii virusului și abordarea consecințelor economice, de notorietate fiind că turismul este afectat major de această pandemie, si ținând seama de faptul că impactul pandemiei provocat de aparitia virusului Sars-COV-2 asupra sectorului turistic romanesc este dezastruos, vă solicităm:

Operaționalizarea celorlalte măsuri, inclusiv măsura dedicată turismului, care prevede compensarea în cuantum de 20% a pierderilor la cifra de afaceri a companiilor cu cod CAEN specific,

Alocarea disponibilităților bănești către măsura M2, astfel încât banii să ajungă cât mai repede în conturile agenților economici,

Acordarea cât mai rapidă a voucherelor de vacanță,

Doar în felul acesta ar putea fi diminuat impactul major pe care pandemia il are asupra sectorului turism și serviciilor conexe din România și ar putea contribui la supraviețuirea acestuia.

Aceste măsuri ar dovedi că Guvernul actual este responsabil față de cetățeanul roman, față de capitalul românesc și ca e capabil să-și respecte angajamentele luate față de cei care și-au pus încrederea în ei atunci când au participat la dialogurile organizate formal.

În speranța că veți da curs solicitărilor noastre, vă asigurăm de întreaga considerație.

În numele membrilor săi :

Asociatia Nationala de Turism Rural, Ecologic si Cultural

Organizatia Patronala Mamaia - Constanta

Patronatul Industriei Hoteliere "Marea Neagra"

Patronatul Firmelor din Turism "Ion Movila"

Asociatia Nationala pentru Calitatea Serviciilor din Turism

Asociatia de Turism Baile Herculane

Asociatia Investitorilor in Statiunea Turistica Venus

Patronatul Neptun-Olimp

Asociatia de Turism Poiana Brasov

Patronatul National al Agentiilor de Turism

Asociatia Turistica Transfagarasan

Organizatia Patronala Eforie

Organizatia Patronala Mangalia



Prin

Comitet Director

Federația Patronatelor din Turismul Românesc