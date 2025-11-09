Rogobete: Platforma informatică a sistemului de asigurări de sănătate va fi complet funcţională în august 2026

1 minut de citit Publicat la 18:43 09 Noi 2025 Modificat la 18:43 09 Noi 2025

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Alexandra Pandrea/ GMN

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că prima versiune a platformei informatice a sistemului de asigurări de sănătate va fi disponibilă până la finalul acestui an, urmând ca sistemul să devină complet funcţional şi integrat în august 2026, relatează Agerpres.

„Pentru început, vom merge într-o perioadă de tranziţie, astfel încât în platformă serviciile vor fi accesate atât prin cardul de sănătate existent, a cărui perioadă de valabilitate a fost prelungită, chiar dacă pe ele scrie că sunt expirate. Vorbim de noua carte de identitate electronică şi încercăm să găsim şi o variantă mai digitală, dacă este posibil”, a spus ministrul.

Întrebat despre amânarea integrării cardurilor de sănătate în noile cărţi electronice de identitate, Rogobete a explicat că există încă rezistenţă din partea unei părţi a populaţiei.

„Încă există, din păcate, un procent destul de ridicat de oameni, în România, care consideră că, odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, vor fi microcipaţi. Altfel spus, încă există un grup important de oameni, de care nu putem să nu ţinem cont şi sigur că trebuie să venim în sprijinul lor, care cred că medicina se face cu apă, energie şi nanoboţi. Ori, sigur, până depăşim aceste elemente de confuzie, noi, administrativ, trebuie să oferim acces tuturor în sistem, indiferent de forma de acces”, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, tranziţia va permite funcţionarea în paralel a sistemului actual bazat pe cardul de sănătate și a noii platforme digitale, până la integrarea completă a datelor și serviciilor medicale.